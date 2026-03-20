Repubblica: “I tifosi rosa ci credono ancora. Trasferta a Padova da tutto esaurito”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Padova con un alleato in più: il calore dei suoi tifosi. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, saranno oltre 2.000 i sostenitori rosanero presenti all’Euganeo per spingere la squadra di Inzaghi in una gara decisiva.

Il dato più significativo riguarda il settore ospiti, esaurito in appena due ore con i 1.500 biglietti disponibili andati sold out. Un segnale chiaro, sottolineato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, della fiducia che ancora accompagna il Palermo nonostante il rallentamento nelle ultime uscite.





Il pareggio contro la Juve Stabia e quello precedente con il Monza hanno rallentato la corsa, con i rosanero ora a quattro punti dal terzo posto. Tuttavia, come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il calendario lascia ancora margini: lo scontro diretto tra Monza e Venezia e gli incroci finali possono riaprire i giochi.

A Padova, grazie anche allo storico gemellaggio tra le due tifoserie, la presenza rosanero sarà massiccia anche negli altri settori dello stadio. Uno scenario che, secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, potrebbe trasformare l’Euganeo in una sorta di “Barbera del Nord”.

Il contesto sarà particolare: lo stadio è sold out ma con capienza ridotta a 8.000 posti e senza il tifo organizzato padovano, che ha deciso di disertare per protesta legata alla Curva Sud. Una situazione che potrebbe amplificare ulteriormente la presenza e il peso del pubblico ospite.

Nonostante l’invito degli ultras padovani a disertare in segno di solidarietà, l’orientamento dei tifosi rosanero è chiaro: essere presenti e sostenere la squadra. «Non dobbiamo arrenderci adesso», è il pensiero condiviso, come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

La spinta del pubblico sarà fondamentale per una squadra chiamata a reagire dopo due risultati deludenti. A Padova, il Palermo si gioca molto più di tre punti: si gioca la credibilità delle proprie ambizioni.