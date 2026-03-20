Repubblica: “Palermo, c’è il tabù Di Mariano: mai una vittoria contro l’ex rosanero”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Padova con un curioso tabù da sfatare: quello legato a Francesco Di Mariano. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i rosanero non hanno mai battuto l’esterno offensivo palermitano, che sarà ancora una volta avversario all’Euganeo.

Cresciuto calcisticamente al Ribolla e nipote di Totò Schillaci, Di Mariano affronterà per la terza volta in stagione il Palermo, dopo i precedenti con la maglia del Modena. Secondo quanto evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il bilancio stagionale parla di due pareggi: 1-1 al Barbera e 0-0 al ritorno.





Ma il dato più significativo riguarda l’intera carriera: contro il Palermo, Di Mariano non ha mai perso. Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, questo trend si estende anche alle esperienze con Novara, Venezia e persino al settore giovanile della Roma.

Proprio con il Novara, l’esterno si tolse anche la soddisfazione di battere i rosanero al Barbera, mentre con il Venezia ottenne due pareggi nella stagione 2018/2019. Numeri che rendono il confronto particolarmente insidioso per la squadra di Inzaghi.

Non sarà però l’unico ex della sfida. Nel Padova figura anche Marco Perrotta, protagonista della promozione in Serie B con il Palermo sotto la guida di Baldini. Come ricorda Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il difensore sta vivendo una stagione importante anche in biancoscudato, dove è diventato un punto di riferimento.

Un incrocio di storie e ricordi che aggiunge ulteriore fascino a una partita già delicata per la classifica. Il Palermo, oltre ai punti, è chiamato anche a spezzare un piccolo ma significativo tabù.