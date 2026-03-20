Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Ranocchia: Inzaghi ritrova il faro del centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (61) ranocchia

Il Palermo ritrova il suo punto di riferimento in mezzo al campo: Filippo Ranocchia è pronto a riprendersi le chiavi della squadra nella sfida contro il Padova. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il rientro del centrocampista rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L’assenza contro la Juve Stabia si è fatta sentire soprattutto nella gestione del gioco e negli equilibri del centrocampo. Ranocchia, infatti, è uno dei pochi interpreti in grado di coniugare qualità tecnica e intelligenza tattica, garantendo ordine e fluidità alla manovra, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.


Nel match precedente, il tecnico rosanero aveva scelto Blin come alternativa, puntando su fisicità e dinamismo. Una soluzione che, come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, offre maggiore aggressività in fase di recupero ma meno qualità nella costruzione del gioco.

I numeri confermano la centralità di Ranocchia nel progetto: 26 presenze in campionato, tutte da titolare, a testimonianza della fiducia dello staff tecnico. Le uniche assenze sono state dovute a squalifiche e a un problema muscolare gestito in via precauzionale.

Il suo ritorno arriva in un momento chiave della stagione. Il Palermo ha bisogno di ritrovare continuità e controllo del gioco, aspetti che erano parzialmente venuti meno senza il suo regista. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, molto passerà proprio dalla capacità di Ranocchia di riprendere in mano il centrocampo.

Non solo costruzione: il numero 10 rosanero è anche una risorsa preziosa sui calci piazzati, dove può risultare decisivo sia con assist che con conclusioni dirette.

In vista della trasferta di Padova, il Palermo si affida dunque al suo faro per ritrovare certezze e rilanciare le proprie ambizioni.

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