Giornale di Sicilia: “Col Padova Inzaghi pensa al turnover”

Il Palermo si avvicina alla sfida contro il Padova con una certezza: sarà necessario gestire le forze. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quella dell’Euganeo rappresenta la terza gara in pochi giorni e Inzaghi è pronto a intervenire con qualche rotazione.

La partita arriva al termine di un ciclo intenso e delicato. I rosanero, reduci da risultati non brillanti, sono chiamati a vincere per restare agganciati alle zone alte della classifica. Proprio per questo, sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il tecnico valuta un turnover mirato per dare respiro a chi ha tirato la carretta nelle ultime settimane.





In difesa potrebbe trovare spazio Peda, con Magnani pronto a partire dal primo minuto accanto a Bani. A centrocampo, invece, non si tocca Ranocchia: il numero 10 tornerà a guidare la manovra dopo la squalifica. Al suo fianco resta aperto il ballottaggio tra Gomes e Segre, con quest’ultimo che potrebbe iniziare dalla panchina.

Sulle corsie non sono attese rivoluzioni, mentre davanti l’unico punto fermo resta Pohjanpalo. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi starebbe pensando a qualche novità anche nel reparto offensivo: Vasic potrebbe trovare spazio, mentre resta aperto il duello tra Johnsen e Le Douaron, con il francese leggermente favorito.

L’obiettivo è chiaro: ritrovare energie e brillantezza senza stravolgere l’identità della squadra. Perché a Padova il Palermo non può permettersi passi falsi.