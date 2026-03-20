Schwoch: «Palermo frenato, Venezia e Monza favorite. Vicenza esempio»

La Serie B entra nel momento decisivo e arrivano analisi importanti sui valori del campionato. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Stefan Schwoch ha fatto il punto su promozione, playoff e squadre protagoniste. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, l’ex attaccante ha esaltato il percorso del Vicenza, indicandolo come modello.

«A Vicenza mancava da troppo tempo, è stata una promozione esaltante ottenuta con grandissimo anticipo». Un traguardo costruito su basi solide: «Ho visto una squadra in cui hanno lavorato tutti bene, dal magazziniere al presidente. Il collettivo ha fatto la differenza». Parole che, come evidenzia Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, sottolineano l’importanza della continuità e dell’organizzazione.





Sguardo anche al Venezia, tra le candidate più accreditate: «Ha giocato campionati da protagonista, Stroppa sa come ottenere la promozione. Il Venezia merita i complimenti». Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, i lagunari restano tra i principali favoriti per il salto in Serie A.

Diverso il discorso per il Palermo, reduce da un rallentamento nelle ultime giornate: «Contro il Monza posso anche capire, ma contro la Juve Stabia è stato un mezzo passo falso». Un giudizio chiaro: «Il Palermo ha una rosa importante e un allenatore vincente, ma in Serie B la continuità è indispensabile». Come ribadisce Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, per Schwoch le favorite restano Monza e Venezia, mentre «ai playoff se la giocano Frosinone e Palermo».

Spazio anche al Napoli: «Deve provare a vincerle tutte e vedere dove arriverà. Ha avuto infortuni e sta cercando di dare il meglio». Un passaggio che, secondo Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, evidenzia le difficoltà ma anche i margini di crescita della squadra.

Infine, un commento sulla Cremonese e sul cambio in panchina: «Magari Nicola meritava fiducia, ma quando entri in un loop negativo serve una scossa. È più facile cambiare allenatore che i calciatori». Un’analisi lucida che fotografa le dinamiche del calcio moderno.