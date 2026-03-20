Corriere dello Sport: “Italia, Tonali c’è. I probabili convocati”

L’Italia tira un sospiro di sollievo: Tonali sarà a disposizione per la sfida playoff contro l’Irlanda del Nord. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il centrocampista del Newcastle ha evitato il peggio dopo l’infortunio accusato al Camp Nou. Fabrizio Patania, sulle pagine del Corriere dello Sport, sottolinea come l’allarme sia rientrato già nelle ore successive al match. Ancora Fabrizio Patania per il Corriere dello Sport evidenzia il ruolo centrale di Tonali nello scacchiere di Gattuso. E sempre Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport rimarca come il ct stia vivendo ore decisive per le convocazioni.

«Allarme moderato, era già più sereno dopo l’uscita dal campo. Lo abbiamo sentito alle 9 di sera in collegamento con Rino e il medico De Carli. Può recuperare», ha spiegato Gravina.





Gli esami hanno escluso lesioni: per Tonali solo un piccolo edema alla coscia sinistra. Il centrocampista potrebbe addirittura scendere in campo nel derby tra Newcastle e Sunderland, segnale importante in vista della convocazione.

Gattuso segue tutto con attenzione, consapevole dell’importanza del giocatore. Il ct azzurro ha monitorato anche le condizioni degli altri nazionali impegnati nei club europei, con un occhio particolare a Bastoni e al suo problema alla tibia.

Entro l’ora di pranzo arriverà la lista dei 28-29 convocati. Il nodo principale riguarda il reparto offensivo e la sostituzione di Zaccagni. L’Italia si prepara a giocare con il 3-5-2, con il 4-4-2 come alternativa, ma manca un profilo specifico sulla corsia sinistra offensiva.

Tra le opzioni, come riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Bernardeschi, già utilizzato in passato in quel ruolo. Restano in corsa anche Chiesa, Maldini e Pellegrini, tutti profili duttili ma con caratteristiche diverse.

«Oggi la risposta», filtra dallo staff, con le ultime valutazioni affidate alla riunione finale tra Gattuso e i suoi collaboratori.

Di seguito i probabili convocati:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, Meret

Difensori: Bastoni, Mancini, Calafiori, Gatti, Buongiorno, Scalvini, Coppola

Esterni: Dimarco, Spinazzola, Politano, Palestra, Cambiaso

Centrocampisti: Barella, Locatelli, Tonali, Cristante, Frattesi, Pisilli, Ricci

Attaccanti: Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca, Raspadori + uno tra Maldini, Bernardeschi, Chiesa e Pellegrini

L’Italia si avvicina così alla sfida di Bergamo con maggiore serenità, ma con ancora qualche dubbio da sciogliere in attacco.