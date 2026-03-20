Corriere dello Sport: “Padova-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi rilancia Ranocchia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (115) ranocchia

Tutto pronto per Padova-Palermo, sfida chiave della Serie B con punti pesanti in palio tra salvezza e ambizioni playoff. Come riporta il Corriere dello Sport, i due tecnici stanno definendo le ultime scelte di formazione.

In casa Padova, Andreoletti sembra orientato verso il 4-4-2. In difesa spazio a Belli sulla corsia destra, mentre a centrocampo torna Di Mariano. In avanti, il peso offensivo sarà affidato a Lasagna e Buonaiuto, anche se non è escluso l’impiego dal primo minuto di Bortolussi, come sottolinea il Corriere dello Sport.


Diversi dubbi invece per il Palermo di Filippo Inzaghi, alle prese con la gestione delle energie dopo un calendario fitto. Secondo il Corriere dello Sport, torna Ranocchia dopo la squalifica, mentre in difesa salgono le quotazioni di Peda.

Sulle corsie esterne, se Pierozzi dovesse partire dalla panchina, spazio a uno tra Gyasi e Rui Modesto. Una scelta che potrebbe incidere sull’equilibrio della squadra, come evidenzia il Corriere dello Sport.

In attacco, confermato Pohjanpalo come riferimento centrale, supportato da Palumbo e Le Douaron. Un assetto offensivo che dovrà garantire maggiore incisività dopo le difficoltà sotto porta nelle ultime uscite.

Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport:

PADOVA (4-4-2):
Fortin; Belli, Villa, Perrotta, Favale; Capelli, Fusi, Crisetig, Di Mariano; Lasagna, Buonaiuto.
A disp.: Sorrentino, Gomez, Seghetti, Bortolussi, Ghiglione, Di Maggio, Silva, Varas, Boi, Pastina, Giunti.
All.: Andreoletti.

PALERMO (3-4-2-1):
Joronen; Peda, Bani, Magnani; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
A disp.: Gomis, Bereszynski, Ceccaroni, Veroli, Pierozzi, Rui Modesto, Gomes, Blin, Giovane, Vasic, Johnsen, Corona.
All.: F. Inzaghi.

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia a Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026