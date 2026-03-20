Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi fa turnover”

È scattata l’“operazione Euganeo” in casa Palermo, con i rosanero chiamati a una risposta immediata dopo il solo punto raccolto nelle ultime due gare. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la trasferta di Padova rappresenta un passaggio cruciale per tenere vive le ambizioni di promozione diretta.

Il tecnico Filippo Inzaghi si trova davanti a una scelta delicata: puntare sui titolarissimi chiedendo un ultimo sforzo prima della sosta oppure affidarsi a forze fresche, considerando che quella contro il Padova sarà la terza partita in una settimana. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la seconda opzione sembra al momento la più probabile.





Non è previsto uno stravolgimento della formazione, ma qualche correttivo sarà inevitabile. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gestione delle energie, sia fisiche che mentali, porterà a inserire elementi meno utilizzati, chiamati ora a dimostrare il proprio valore.

Tra le possibili novità, potrebbe rifiatare Pierozzi, con Gyasi e Rui Modesto pronti a giocarsi una chance. Il primo è chiamato a invertire una stagione fin qui deludente, mentre il secondo ha mostrato segnali incoraggianti contro la Juve Stabia. Spazio anche alle motivazioni di Gomes e Vasic, quest’ultimo ex di turno, come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Intanto, la squadra ha proseguito la preparazione a Torretta: lavoro aerobico per chi ha giocato contro la Juve Stabia, mentre il resto del gruppo ha svolto esercitazioni di sprint e una partitella contro la Primavera.

Sul fronte tifosi, sarà ancora una volta grande supporto: il settore ospiti dell’Euganeo è già sold-out, con i 1.500 biglietti disponibili esauriti in poche ore. Un segnale forte della vicinanza del popolo rosanero in un momento decisivo della stagione.