Giornale di Sicilia: “Palermo, invasione rosanero a Modena”

I tifosi del Palermo rispondono ancora una volta presente. In pochi giorni sono già circa 2.400 i biglietti venduti per il settore ospiti del Braglia di Modena, segnale di un entusiasmo che non accenna a diminuire. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tutto esaurito si avvicina rapidamente, riaprendo la possibilità di rivedere un vero e proprio muro rosanero come accaduto nell’ottobre del 2023.

La prevendita resterà aperta fino alle 19 di venerdì e i presupposti per un nuovo pienone in trasferta ci sono tutti. Per il Palermo potrebbe trattarsi del record stagionale di tifosi lontano dal Barbera, un fattore non secondario in vista di una sfida delicata sotto il profilo della classifica, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Storicamente, le gare in Emilia e nelle zone limitrofe sono sempre state tra le più frequentate dai sostenitori rosanero, al di là dell’importanza del match. Un dato che conferma la fedeltà del pubblico palermitano e l’entusiasmo che continua a circondare la squadra, capace negli ultimi mesi di riavvicinare i tifosi anche alle trasferte più impegnative, come evidenzia Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Basta guardare ai precedenti recenti per capire la portata del fenomeno. Due settimane fa, per esempio, ci sono volute appena quattro ore per esaurire i 936 posti del settore ospiti di Mantova. A Modena servirà qualcosa in più, semplicemente per una questione numerica: il Braglia dispone di oltre duemila posti in più destinati ai tifosi ospiti. Numeri che raccontano una passione sempre viva e pronta a trascinare la squadra anche lontano da casa, come ribadisce Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.