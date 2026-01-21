Giornale di Sicilia: “Palermo, Tramoni resta la priorità: Mota e Johnsen le alternative”

Il Palermo continua a muoversi con attenzione sul mercato offensivo, seguendo una linea coerente con le indicazioni tecniche di Inzaghi e senza forzare i tempi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la ricerca dell’attaccante chiamato a raccogliere l’eredità di Brunori rappresenta la priorità assoluta della dirigenza in questa finestra invernale.

Il nome di Matteo Tramoni resta quello con il peso specifico maggiore. Il club rosanero lo considera il profilo più vicino alle esigenze del progetto tecnico di Inzaghi: un attaccante in grado di garantire qualità, imprevedibilità e capacità di incidere negli ultimi metri. Il Pisa continua a valutarlo come un elemento cardine, ma il Palermo osserva con interesse l’evolversi della situazione, consapevole che nella fase finale del mercato potrebbero aprirsi spiragli più concreti, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Accanto alla pista principale, il Palermo mantiene comunque attivo un ventaglio di alternative per non farsi trovare impreparato. Tra i profili monitorati c’è anche Dany Mota, attaccante del Monza, apprezzato per esperienza, duttilità e affidabilità complessiva. Una candidatura che resta sul tavolo, senza caratteri di urgenza, ma inserita in un quadro di valutazioni più ampio, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Restano sotto osservazione anche altre soluzioni. Johnsen continua a essere stimato, sebbene la Cremonese mantenga una posizione attendista su una sua eventuale cessione. Pierini, invece, rappresenta un’opzione percorribile, con il Sassuolo disposto a valutare proposte in linea con il valore del calciatore, sul quale si registra anche l’interesse dell’Empoli.

La strategia del Palermo è improntata all’equilibrio: individuare un attaccante realmente funzionale al sistema di gioco, evitando operazioni affrettate e preservando margini di manovra su più fronti. Sul fronte uscite resta invariata la situazione legata a Diakitè: al momento non si registrano movimenti concreti, ma qualora dovesse maturare una sua partenza, il club valuterebbe l’inserimento di un laterale destro con maggiore propensione offensiva. Il mercato rosanero procede così, con Tramoni riferimento principale e con Mota e Johnsen a completare un quadro che lascia aperta ogni possibilità, come ribadisce Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.