Giornale di Sicilia: “Palermo, in trasferta arriva un trittico-verità”

Il Palermo si prepara ad affrontare un passaggio chiave della propria stagione. Tre trasferte in appena 17 giorni diranno molto sulle reali ambizioni dei rosanero, chiamati a migliorare un rendimento esterno che finora non ha rispettato le aspettative. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il ciclo si aprirà sabato a Modena, per poi proseguire con le sfide contro Bari e Sampdoria, in una fase che può indirizzare la corsa verso la zona alta della classifica.

I numeri parlano chiaro: lontano dal Barbera il Palermo ha raccolto una sola vittoria nelle ultime sei gare esterne, a fronte di tre pareggi e due sconfitte. Un bottino insufficiente per una squadra che punta dichiaratamente alla promozione. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il problema non è solo nei risultati, ma anche nella gestione dei momenti chiave delle partite, con diverse occasioni sprecate nei finali.

Le difficoltà riguardano sia la fase offensiva sia quella difensiva. L’incapacità di chiudere le gare resta un tema ricorrente, emerso con forza dopo l’1-1 del Martelli, mentre dietro la porta è rimasta raramente inviolata, concedendo gol anche quando le prestazioni apparivano solide fino ai minuti conclusivi. Episodi come quelli di Avellino e Mantova, con due pareggi beffa arrivati sul gong, pesano ancora nel bilancio esterno, come sottolinea Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Aprire il ciclo di trasferte con un successo a Modena avrebbe un valore doppio: rafforzare le certezze della squadra e guadagnare un vantaggio nello scontro diretto contro una formazione che fino a poche settimane fa guidava la classifica. Non meno insidiosa sarà la tappa di Bari, campo storicamente complicato per il City Football Group, mentre all’orizzonte resta anche la sfida con la Sampdoria, altro banco di prova ad alta intensità.

Il calendario offre dunque un’occasione ma anche un rischio. Servirà un Palermo più solido, più lucido e meno vulnerabile nei momenti decisivi, soprattutto lontano da viale del Fante. Solo così i rosanero potranno trasformare questo trittico di trasferte in una spinta reale verso la Serie A, come evidenzia ancora Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, chiamando la squadra a una risposta concreta sul campo.