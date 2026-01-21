Corriere dello Sport: “Vazquez torna al Belgrano. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Programma rispettato in casa Cagliari, che accelera sul mercato seguendo una linea chiara e definita. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Alberto Dossena è arrivato ieri all’aeroporto di Cagliari-Elmas per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Il difensore classe 1997 torna in Sardegna con la formula del prestito dal Como, operazione già impostata nei giorni scorsi e ora formalizzata, come sottolinea ancora Eleonora Trotta del Corriere dello Sport.

Tutto definito anche per Ibrahim Sulemana: il centrocampista ghanese rientra in rossoblù in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Sulemana, sbarcato a Cagliari in tarda serata, conosce già l’ambiente avendo vestito la maglia isolana nella stagione 2023-2024. Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club valuta con attenzione anche uno scambio ancora aperto con il Parma che coinvolgerebbe Patrick Cutrone e Zito Luvumbo.

Si muove anche il Lecce, che ha chiuso per Walid Cheddira. L’attaccante arriva in prestito dal Napoli dopo la risoluzione anticipata dell’esperienza al Sassuolo. Un’operazione fortemente voluta da Di Francesco, che aveva già allenato Cheddira a Frosinone. Il club giallorosso, però, non si ferma: restano vivi i contatti per il terzino della Carrarese Simon Zanon, come evidenziato da Eleonora Trotta del Corriere dello Sport nel punto sul mercato salentino.

Scatenato il Como, protagonista su più tavoli. I lariani hanno bloccato Andrés Cuenca, difensore del Barcellona in scadenza a giugno, in vista della prossima estate. Non si interrompono i dialoghi con il Cruzeiro per Kaiki Bruno: l’ultima offerta è di 9 milioni, distante dalla richiesta di 15 del club brasiliano. Sul fronte Genoa, invece, si intensificano i contatti per Cristian Cásseres del Tolosa, profilo ideale per il centrocampo di Daniele De Rossi. Ufficiale intanto l’arrivo a titolo definitivo del portiere Justin Bijlow.

Capitolo uscite e firme: il Venezia ha trovato l’accordo con il Pescara per Matteo Dagasso, operazione chiusa tra i 2 e i 3 milioni. Il Pisa ha ufficializzato Felipe Loyola, mentre la Cremonese saluta Franco Vazquez, che torna in Argentina al Belgrano. Un quadro di mercato in costante evoluzione, fotografato nel dettaglio da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport.