Corriere dello Sport: “Palermo, si lavora al doppio colpo in attacco”

Il mercato di gennaio del Palermo entra nel vivo e le prime manovre iniziano a delineare le priorità del direttore sportivo Osti. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la partenza di Diakitè libererà due slot in rosa, che potrebbero essere entrambi destinati al reparto offensivo. Una scelta che conferma la volontà del club di intervenire subito per aumentare soluzioni e qualità davanti.

In cima alla lista c’è Dany Mota. L’interesse per l’attaccante del Monza, 27 anni, è concreto e va ben oltre un semplice sondaggio. Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il nome di Mota è tornato centrale anche alla luce delle difficoltà legate all’operazione Tramoni, pista ritenuta complessa nel mercato invernale per costi e concorrenza.

Il Palermo, però, non intende restringere il campo. Oltre a Dany Mota, resta viva anche l’attenzione su Johnsen della Cremonese, anche lui 27enne. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i dirigenti rosanero stanno valutando più profili offensivi per non farsi trovare impreparati e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato di gennaio.

La strategia è chiara: intervenire in avanti senza stravolgere gli equilibri, ma con innesti mirati e funzionali al progetto tecnico. Dany Mota rappresenta una soluzione pronta, Johnsen un’alternativa di qualità, mentre la pista Tramoni resta sullo sfondo. Il Palermo riflette e tratta, come racconta Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, in un gennaio destinato a essere decisivo per il futuro immediato dei rosanero.