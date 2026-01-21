Corriere dello Sport: “Bari, i rinforzi Esteves e Caso con Odenthal. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di gennaio entra nel vivo e regala una giornata ricca di movimenti e incastri tra Serie B e Serie C. Come riportano Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, è in fase avanzata la trattativa per Tomas Esteves, centrocampista ed esterno destro portoghese classe 2001 di proprietà del Pisa: manca soltanto il definitivo benestare del calciatore.

Esteves ha collezionato appena 13 minuti in Serie A con la squadra allenata da Gilardino, impiegato contro il Como, dopo aver saltato l’intera scorsa stagione a causa di una lesione al tendine rotuleo. In precedenza, però, aveva messo insieme 52 presenze in Serie B con il club toscano, come ricordano ancora Antonio Guido e Beniamino Pescatore sulle colonne del Corriere dello Sport.

Molto attivo anche il Bari. Nel mirino dei pugliesi c’è Cas Odenthal, difensore olandese classe 1999 di proprietà del Sassuolo, già allenato da Longo ai tempi del Como. Potrebbe inoltre riaprirsi la pista che porta a Giuseppe Caso del Modena, operazione accantonata nelle scorse settimane con la precedente gestione tecnica. Sempre secondo Antonio Guido e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, è invece in dirittura d’arrivo l’acquisto dell’attaccante albanese Marvin Cani dal Rubin Kazan, dopo lo scambio dei documenti, salvo ripensamenti dello stesso Longo.

Restano calde anche altre trattative: l’accordo con Leonardo Benedetti, in uscita dalla Sampdoria, era a un passo dalla definizione, mentre è stata raggiunta la rescissione consensuale con Gaston Pereiro, che proseguirà la carriera in Cile. Giornata di visite mediche ad Avellino per Alessandro Pio Riccio, difensore della Sampdoria pronto al trasferimento in Irpinia in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze.

L’operazione Riccio non esclude un possibile ritorno in biancoverde di Armando Izzo dal Monza. L’Avellino ha proposto sei mesi di contratto, mentre il difensore chiede un accordo di un anno e mezzo: al momento la distanza resta ampia anche sull’ingaggio, come riferiscono Antonio Guido e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.

Intanto crescono le quotazioni del giovane Andréa Le Borgne, classe 2005, che il Como vorrebbe far maturare in Italia. Sul fronte uscite, Cosimo Patierno è seguito dal Foggia e da altri club di Serie C, mentre si tratta con il Brescia per la cessione di Facundo Lescano. Prosegue la corte dello Spezia a Giuseppe Leone della Juve Stabia: il club campano chiede il pagamento dell’intera clausola da 500 mila euro, ritenuta eccessiva dai liguri per un giocatore in scadenza, anche se il ds Lovisa spera ancora nel rinnovo.

Capitolo Empoli: i toscani potrebbero puntare su Enrico Silletti dell’Altamura in caso di partenza di Obaretin o Curto, con il primo seguito dal Verona e il secondo dallo Spezia. Proprio il club ligure valuta la cessione di Adam Nagy al Ferencvaros. Il Mantova ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Tiago Gonçalves dall’Ujpest, mentre il Venezia è in pressing sulla Juventus per l’attaccante Owusu. Infine, la Reggiana lavora su Mateus Lusuardi del Pisa come rinforzo di prospettiva e il Bari ha reintegrato Francesco Vicari dopo il ritorno di Longo, mentre è saltata la trattativa per Bouah della Carrarese.