Corriere dello Sport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Il Corriere dello Sport promuove in blocco il Palermo dopo il 3-0 al Südtirol e incorona Ranocchia come migliore in campo. Nelle pagelle pubblicate dal quotidiano sportivo, i rosanero confermano solidità, qualità e continuità.

Tra i pali Joronen si guadagna un 7 per la parata decisiva su Casiraghi nel primo tempo. Difesa solida: Peda 7, Bani 6,5 (sostituito al 9’ st da Magnani, 6,5), Ceccaroni 7 e anche marcatore del terzo gol.

Sugli esterni Pierozzi 6 (dal 20’ st Gyasi 6) e Augello 7, mentre in mezzo al campo brillano Segre (7) e soprattutto Ranocchia (7,5), autore di una prova di grande qualità impreziosita dall’assist per Ceccaroni e da un sinistro al volo annullato dal Var. Blin entra nel finale (sv).

Sulla trequarti Le Douaron ottiene 7, premiato per la rete del raddoppio (dal 20’ st Johnsen 6), mentre Palumbo si ferma a 7. In avanti Pohjanpalo è valutato 7: glaciale dal dischetto per il gol dell’1-0 (sostituito al 36’ st da Corona, sv).

Voto 7 anche per Filippo Inzaghi, riconosciuto dal Corriere dello Sport per aver dato mentalità e continuità a una squadra capace di centrare l’ottava vittoria consecutiva al “Barbera”.

Nel Südtirol il migliore è Molina (6,5) insieme a S. Davi (6,5), mentre Adamonis si ferma a 5,5. Castori ottiene 6 per l’organizzazione mostrata nel primo tempo.

Insufficiente la direzione di gara di Crezzini di Siena, valutato 5 dal Corriere dello Sport, soprattutto per l’episodio del rigore prima negato e poi concesso dopo l’intervento del Var.

Tabellino

Marcatori: 21’ pt Pohjanpalo (rig.), 38’ pt Le Douaron, 7’ st Ceccaroni.

Spettatori: 24.915 (8.411 biglietti, 16.504 abbonati).

Angoli: 5-2 per il Palermo.

Recupero: 4’ pt, 4’ st.

Il Palermo esce rafforzato anche dal giudizio del Corriere dello Sport, che certifica una squadra matura, equilibrata e sempre più convinta dei propri mezzi.