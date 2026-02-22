Corriere dello Sport: “Il Palermo fa urlare Castori. Inzaghi fa incetta di record”

Il Palermo continua a macinare primati e punti pesanti. Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero «fanno incetta di record» e accorciano sulle rivali dirette, infilando il 14° risultato utile consecutivo — meglio della striscia di Stellone di sette anni fa — e l’ottava vittoria di fila al “Barbera”, primato assoluto in Serie B per il club.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il successo contro il Südtirol arriva spezzando la serie positiva degli altoatesini, imbattuti nel 2026 fino alla trasferta palermitana. Una gara che ha avuto il suo snodo nell’episodio del rigore: prima negato, poi concesso da Crezzini dopo richiamo al Var. Il contatto tra Adamonis e Segre viene rivalutato, l’ammonizione per simulazione cancellata e Pohjanpalo dal dischetto non perdona, firmando il 17° centro stagionale.

Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Vannini evidenzia come riprendere il Palermo, una volta in vantaggio, sia diventata un’impresa quasi impossibile. Inzaghi ha plasmato una squadra «mentalizzata» a difendere il risultato: lotta su ogni pallone, difesa organizzata, atleticamente forte, e un Joronen decisivo — super intervento su Casiraghi al 6’ del primo tempo sullo 0-0.

Il successo ricalca in maniera quasi speculare quello contro la Virtus Entella, come rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport: stesso punteggio, stessa distribuzione delle reti e gara chiusa da un difensore. Persino il copione del 4-0 annullato si ripete, stavolta con la perla al volo di Ranocchia cancellata per una carica di Pohjanpalo sul portiere.

Il Palermo oggi sa leggere i momenti della partita: concede qualcosa, ma è spietato davanti. Ranocchia cresce ancora, Le Douaron trova l’angolino dai venti metri dopo un recupero di Peda su Pecorino, e Ceccaroni chiude i conti con un elegante pallonetto di destro su lancio di quaranta metri dello stesso Ranocchia, «pura poesia» secondo la definizione del quotidiano romano.

Il Südtirol, che sul piano del gioco non avrebbe meritato il doppio svantaggio e aveva sfiorato il pari con Davi, si spegne progressivamente mentre il Palermo mantiene equilibrio tra i reparti e qualità individuale.

La fotografia che emerge dal pezzo di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport è chiara: un Palermo maturo, cinico, capace di trasformare la crescita in risultati concreti. E ora i record non sono più un caso.