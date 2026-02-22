Palermo forza d’urto, lotta promozione apertissima. Il punto di giornata in Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
La Serie B entra nella fase calda e, come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la corsa alla promozione diretta si fa sempre più serrata. Tre squadre racchiuse in tre punti alle spalle del Venezia, che allunga soltanto sul Frosinone dopo una vittoria sofferta contro il Pescara.

Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Tullio Calzone evidenzia il carattere degli abruzzesi di Gorgone, ultimi in classifica ma «indomiti e combattivi», decisi a non arrendersi nella lotta salvezza. Una zona calda che vede sorridere il Mantova di Modesto, capace di ribaltare la Samp, e lo Spezia di Donadoni, vittorioso a Cesena.

Ma lo sguardo del Corriere dello Sport si posa inevitabilmente anche sul Palermo. Come scrive Tullio Calzone, la squadra di Inzaghi «piega non senza dover combattere» il Südtirol di Castori. Gli altoatesini sfiorano il vantaggio in avvio, ma trovano sulla loro strada «ancora grande il portiere finlandese Joronen».

L’episodio chiave è il rigore prima negato e poi concesso da Crezzini di Siena dopo il richiamo del Var: decisione che fa sobbalzare in panchina Castori, costretto poi ad esporsi alle ripartenze «micidiali» dei siciliani.

Nel racconto di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Palermo «dilaga con la forza d’urto di una formazione che sempre più sa ciò che vuole e come prenderselo», a prescindere dalle polemiche arbitrali. Una squadra consapevole, solida, capace di trasformare la crescita in risultati concreti.

Il quadro si completa con il Catanzaro, alla quarta vittoria consecutiva, «invincibile e concreto», trascinato dai nuovi talenti scovati dal direttore Polito e dall’esperienza di Iemmello. Una variabile, questa, che potrebbe diventare decisiva nella lotta promozione.

La fotografia tracciata dal Corriere dello Sport è chiara: se le quattro squadre in testa sembrano aver preso un piccolo margine, nel perimetro playoff può ancora succedere di tutto. La bagarre finale coinvolgerà inevitabilmente anche alcune delle attuali protagoniste in vetta.

E il Palermo, oggi, è pienamente dentro questa corsa.

