Palermo-Spezia, Segre: «Vittoria fondamentale. Non si molla mai un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 18, 2026

Protagonista assoluto della vittoria del Palermo contro lo Spezia, Jacopo Segre ha commentato il successo per 1-0 al termine della gara, parlando ai microfoni nel post-partita dallo stadio Renzo Barbera.

«Tre punti fondamentali – ha spiegato il centrocampista rosanero – una vittoria bellissima. Siamo felicissimi perché ci dà continuità ai risultati. Non abbiamo fatto nulla di speciale, è solo un mattoncino in più nel nostro percorso, ma sono contento per tutta la squadra. Godiamocela oggi, da domani pensiamo subito a un’altra sfida delicata».

Inevitabile tornare sul gol lampo che ha deciso la partita, arrivato dopo appena 11 secondi:
«È stato bellissimo, da sogno. Quando inizia una partita desideri che possa succedere una cosa del genere. Bisogna sempre credere nei momenti e negli episodi: puntiamo molto su queste situazioni che poi diventano determinanti. È stato un grande gol».

Segre ha poi sottolineato il rammarico per non aver chiuso prima il match:
«Peccato non averla chiusa, perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare il secondo e il terzo gol. Però è importante che abbiamo difeso tutti insieme da squadra e siamo ripartiti quando dovevamo. Complimenti a tutti».

Il centrocampista ha appreso solo a fine gara di aver stabilito un record:
«Non lo sapevo. Sono entrato nello spogliatoio e me l’hanno detto, quindi sono veramente contento. È il frutto dei sacrifici e del lavoro quotidiano, sia a livello personale che di squadra. Non si molla mai un centimetro, giorno dopo giorno bisogna migliorare».

Infine, lo sguardo è già proiettato al prossimo impegno:
«Siamo in una squadra importante e dobbiamo continuare così. È un campionato difficile e siamo lì. Ora testa al Modena: sarà una partita delicata contro un avversario forte e preparato, ma come sempre dipende da noi. Da domani ricarichiamo le energie e lavoreremo su quello che ci chiederà il mister».

