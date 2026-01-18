Palermo-Spezia 1-0, rivivi il match: gli highlights della vittoria rosanero
Il Palermo supera lo Spezia per 1-0 e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alle zone alte della classifica. Una gara intensa, combattuta e decisa da un episodio storico, che ora può essere rivissuta attraverso gli highlights ufficiali del match.
La sfida si sblocca dopo appena 11 secondi, quando Jacopo Segre, servito di sponda da Pohjanpalo, calcia di prima battendo Radunovic e firmando il gol più veloce della storia rosanero. Un avvio fulminante che indirizza la partita ma non la chiude.
Nel corso del match il Palermo costruisce diverse occasioni per raddoppiare: una traversa di Le Douaron e un palo colpito da Bani tengono aperta la gara fino all’ultimo, mentre lo Spezia prova a reagire affidandosi soprattutto alle conclusioni di Cassata e alle ripartenze offensive.
Decisivo anche Joronen, attento tra i pali e protagonista di almeno un intervento determinante nel primo tempo. Nel finale i rosanero stringono i denti e difendono il vantaggio, conquistando la quinta vittoria consecutiva in casa senza subire gol.
Negli highlights sono racchiusi tutti i momenti chiave della partita:
il gol record di Segre dopo 11 secondi
le occasioni mancate dal Palermo
il palo e la traversa del secondo tempo
le principali azioni offensive dello Spezia
il triplice fischio che certifica la vittoria rosanero
