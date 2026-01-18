Palermo-Spezia, Inzaghi: «Meritavamo di chiuderla, continuiamo a crescere»

Dopo il successo per 1-0 contro lo Spezia, Filippo Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club rosanero, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sulle occasioni mancate e sul momento positivo del Palermo.

«Sono molto contento – ha esordito Inzaghi – è chiaro che nel secondo tempo, con quel palo e quella traversa, potevamo chiuderla. Purtroppo lasciandola aperta siamo andati un po’ in sofferenza negli ultimi minuti, anche ricordando la partita precedente. Ma sono molto soddisfatto: diamo continuità ai nostri risultati e non abbiamo preso gol per la quinta volta consecutiva in casa».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato le occasioni non sfruttate nel secondo tempo:

«Sulla traversa e sul palo siamo stati bravi, lì posso imputare poco ai miei giocatori. È davvero una questione di centimetri, meritavamo di chiuderla. Quando tieni queste partite aperte può succedere di tutto, perché lo Spezia, al di là dei punti che ha, è una squadra forte».

Un successo che permette al Palermo di accorciare ulteriormente in classifica:

«Continuiamo il nostro percorso, ci siamo ravvicinati al gruppo di testa e dobbiamo proseguire su questa strada».

Inevitabile anche un riferimento al dato storico della quinta vittoria casalinga consecutiva senza subire gol, un evento che non si verificava dal 1975:

«Avevo due anni, quindi sono passati più di 50 anni. Però non guardo i record, mi interessa che la squadra continui a crescere, a migliorare dove deve migliorare. Se non succedeva da così tanto tempo vuol dire che bisogna avere fiducia in questi ragazzi, in questa squadra, e cercare di stargli vicino come fanno i tifosi. Tra due o tre mesi vedremo dove saremo».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno esterno:

«Ora pensiamo al Modena. È una partita molto difficile perché è una squadra forte, ma noi siamo il Palermo. Abbiamo recuperato punti importanti e sono molto contento».