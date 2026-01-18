Palermo-Spezia, Sernicola: «Usciamo a testa alta, abbiamo messo in difficoltà il Palermo»

Al termine della sfida persa di misura contro il Palermo, è intervenuto in sala stampa Leonardo Sernicola, tra i più positivi nello Spezia di Roberto Donadoni. L’esterno aquilotto ha analizzato la gara, il momento della squadra e le prospettive future, sottolineando la prestazione offerta nonostante la sconfitta.

Sulla sua prima gara da titolare con la maglia dello Spezia, Sernicola ha evidenziato le sensazioni personali:

«Sono contento di essere partito dall’inizio e le sensazioni sono state buone, sia a livello fisico che mentale. Dispiace aver subito gol dopo pochi secondi dall’inizio, il mister ci aveva avvertiti che il Palermo sarebbe partito forte. Dovevamo essere più attenti, ma la squadra ha reagito bene creando diverse occasioni. Torniamo a casa con la consapevolezza di aver disputato una buona gara».

Analizzando l’andamento del match contro i rosanero, il giocatore spezzino ha rimarcato l’equilibrio visto in campo:

«Usciamo a testa alta perché siamo riusciti a impensierire il Palermo. Abbiamo fatto una grande prestazione, resta il rammarico per aver preso gol dopo pochi secondi dall’inizio. Ora pensiamo alla prossima gara con l’Avellino, che sarà una battaglia. Per me sarà anche la prima al Picco e non vedo l’ora».

Infine, uno sguardo al percorso della squadra e alle prossime sfide decisive in chiave salvezza:

«Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare e di avere delle idee. Dobbiamo ripartire dalle cose buone viste contro il Palermo e correggere gli errori. Le prossime partite saranno fondamentali perché sono tutte sfide dirette. Da oggi, per noi, inizia un nuovo campionato».