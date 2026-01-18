Palermo-Spezia, Segre dalla mixed zone del Barbera: «Gol dopo 10 secondi? Un record che vale tantissimo»

PALERMO – Un gol che entra nella storia e tre punti pesanti per la classifica. Al termine di Palermo-Spezia, Jacopo Segre ha parlato ai cronisti presenti in mixed zone al Renzo Barbera, commentando la rete realizzata dopo appena 10-11 secondi e la prestazione complessiva dei rosanero.

«No, non mi era mai capitato di segnare così presto – racconta Segre – me l’hanno detto quando sono entrato nello spogliatoio. Ho fatto il record e sono contento. Quando inizi una partita speri sempre che possa succedere una cosa del genere».

Un gol che ha indirizzato una gara tutt’altro che semplice: «Sbloccare una partita così difficile è importantissimo. Sono stato bravo io, ma siamo stati bravi tutti: i compagni, la squadra. Poi siamo stati capaci di restare sempre dentro la partita».

Il centrocampista rosanero guarda alla striscia positiva del Palermo: «È l’ottavo risultato utile consecutivo e la quinta vittoria di fila in casa senza subire gol. È un mattoncino in più. Non abbiamo fatto nulla di definitivo, ma era fondamentale dare continuità ai risultati, perché è quello che ci chiede il mister e quello che vogliamo noi».

Nel secondo tempo il Palermo ha creato molto senza riuscire a chiudere il match: «Sì, abbiamo sofferto fino alla fine, ma fa parte del calcio. C’è stata anche un po’ di sfortuna: palo e traversa. Dovevamo chiuderla prima, è vero».

Segre però vede il bicchiere mezzo pieno: «L’importante è creare. Non dobbiamo affidarci agli episodi, ma arrivare lì e costruire le occasioni. Poi essere più cinici è un aspetto su cui migliorare, ma non è un problema: se crei, i gol arrivano».