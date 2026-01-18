Palermo-Spezia, Inzaghi dalla mixed zone del Barbera: «Dalla tribuna l’ho vissuta male, ma il percorso è quello giusto»

PALERMO – Una vittoria sofferta, vissuta con tensione, ma che consolida il cammino del Palermo. Al termine di Palermo-Spezia, Filippo Inzaghi ha parlato ai cronisti presenti in mixed zone al Renzo Barbera, raccontando le sensazioni di una partita seguita dalla tribuna a causa della squalifica.

«Male, male, male – ammette Inzaghi – perché quando sei lì sei un po’ in gabbia. Però sono molto contento. Era una partita ostica, purtroppo non l’abbiamo chiusa e quando non lo fai negli ultimi minuti soffri. Ripensando a Mantova magari ti viene un po’ di paura, ed è normale».

Il tecnico rosanero sottolinea come il Palermo abbia comunque meritato il successo: «Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene, abbiamo preso un palo e una traversa, meritavamo il secondo gol. Siamo soddisfatti, continuiamo un cammino in casa importante. Credo che fosse da più di 50 anni che non si faceva qualcosa di simile».

Numeri rilevanti, ma senza perdere il focus: «Io guardo sempre la prestazione. Questa è la strada giusta, dobbiamo dare continuità a questi otto risultati utili e già dalla prossima ci aspetta una gara molto insidiosa».

Inzaghi si sofferma anche sul rendimento interno: «Quinta vittoria di fila in casa senza subire gol? È un dato importante. Quando giochiamo al Barbera ci trasformiamo, ed è normale con uno stadio e un pubblico così. Fuori casa dobbiamo fare ancora meglio, ma cresceremo».

L’analisi si chiude con uno sguardo critico ma costruttivo: «Siamo passati in vantaggio, nel primo tempo potevamo fare meglio e su questo sono un po’ arrabbiato. Nel secondo tempo la squadra ha fatto quello che doveva. Non abbiamo trovato il secondo gol e dobbiamo migliorare nella capacità di chiudere le partite, ma le cose positive sono tante. Con il lavoro cresceremo anche in questo».