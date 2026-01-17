Palermo-Spezia, le probabili formazioni: Pohjanpalo guida i rosa

Tutto pronto al “Barbera” per Palermo-Spezia, gara in programma domani alle 17.15, con i rosanero chiamati a confermare il rendimento interno davanti al proprio pubblico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi è orientato a confermare l’assetto visto nelle ultime uscite, con qualche valutazione ancora aperta soprattutto in attacco.

Tra i pali spazio a Joronen, protetto dal terzetto difensivo composto da Peda, Bani e Ceccaroni. Sugli esterni agiranno Pierozzi a destra e Augello a sinistra, mentre in mezzo al campo la coppia sarà formata da Segre e Ranocchia. Sulla trequarti, sempre secondo il Corriere dello Sport, Vasic resta favorito per partire dall’inizio insieme a Palumbo, alle spalle di Pohjanpalo, che sembra aver recuperato ed è pronto a guidare l’attacco. L’alternativa al finlandese resta Corona.

In panchina per il Palermo Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Diakitè, Veroli, Gomes, Gyasi, Giovane, Blin, Le Douaron e Corona. Indisponibile Magnani, mentre Palumbo è diffidato. Le ultime indicazioni, come evidenziato dal Corriere dello Sport, confermano Peda in vantaggio su Bereszynski in difesa e Vasic saldo sulla trequarti.

Sul fronte Spezia, Donadoni dovrebbe rispondere con Radunovic in porta, linea difensiva composta da Beruatto, Hristov e Wisniewski. A centrocampo Aureliano, Nagy e Cassata, con Sernicola e Valoti sugli esterni, mentre in avanti il tandem offensivo sarà formato da Vlahovic e Artistico. Romano, ultimo arrivato dal mercato, partirà dalla panchina, mentre Valoti resta in ballottaggio per una maglia da titolare, come riporta il Corriere dello Sport.

Completano la lista dei convocati dello Spezia Mascardi, Loria, Kouda, Vignali, Jack, Mateju, Comotto, Candela, Adamo, Romano, Lapadula e Di Serio. Indisponibili Zurkowski, Bandinelli e Sarr. Nessuno squalificato o diffidato.

La sfida si giocherà allo stadio “Barbera” con diretta su Dazn, Prime e OneFootball TV. Arbitra Massimi di Termoli, assistito da Peretti e Belsanti; quarto uomo Gauzolino. Al VAR Piccinini, AVAR Ghersini. Tutti i dettagli, dalle scelte tattiche alle ultime dai campi, sono stati riportati dal Corriere dello Sport.