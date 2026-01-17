Corriere dello Sport: “Avellino, l’idea è Le Borgne. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e coinvolge numerosi club, tra obiettivi giovani e profili d’esperienza. Secondo quanto riportato da Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino ha messo nel mirino Andréa Le Borgne, centrocampista classe 2005 di proprietà del Como. Giocatore di qualità, già inserito nel giro della prima squadra guidata da Cesc Fàbregas, Le Borgne è anche nel giro della nazionale Under 20 francese.

Sempre in casa Avellino si muove il mercato dei portieri. Antony Iannarilli potrebbe lasciare il club, con la Salernitana interessata al profilo del trentacinquenne. In caso di cessione, il direttore sportivo Mario Aiello valuta due alternative: Jacopo Sassi, classe 2002 dell’Atalanta, e Luca Gemello del Perugia. Dal club umbro è inoltre in arrivo il giovane Leonardo Vinti, classe 2006, che si dividerà tra prima squadra e Primavera per sopperire all’infortunio di Marson e agli acciacchi di Pane, come riferiscono ancora Carlo Talarico e Beniamino Pescatore sulle pagine del Corriere dello Sport.

Sul fronte delle uscite, l’Union Brescia si è fatta avanti per l’attaccante Valerio Crespi, con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il difensore Michele Rigione è stato proposto al Catania. In ottica offensiva, la Juve Stabia guarda all’esterno francese Thio Ntolla, attualmente in forza al Vizela, club della seconda divisione portoghese. Respinto invece l’assalto dello Spezia per il regista Giuseppe Leone, ritenuto incedibile dai campani se non a fronte del pagamento integrale della clausola rescissoria da circa 500 mila euro. In difesa potrebbe salutare Matteo Baldi, seguito dalla Torres, come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Carlo Talarico e Beniamino Pescatore.

Si muove anche il Mantova, vicino a rinforzare il reparto arretrato con Konstantinos Chrysopoulos dell’Aek Atene, operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In via di definizione anche il ritorno in Italia di Tiago Gonçalves, terzino sinistro che lascerà l’Ujpest per vestire la maglia biancorossa. Alla Sampdoria, invece, si registra un’entrata e un’uscita: ufficiale l’arrivo di Mattia Viti dal Nizza in prestito con diritto di riscatto, mentre l’attaccante Victor Narro si trasferisce al Murcia a titolo temporaneo. La Reggiana ha annunciato l’ingaggio del giovane Alessandro Pavanati dal Verona, club che accoglie il rientro di Tavşan. Il Catanzaro lavora infine su più tavoli: a sinistra il ds Ciro Polito segue Masciangelo del Frosinone, mentre restano complicate le piste che portano a Rui Modesto dell’Udinese, con maggiori possibilità invece per Ioannou della Sampdoria, come riportano Carlo Talarico e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport.