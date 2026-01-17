Sampdoria-Entella 1-1, fischi al Ferraris: il derby non sblocca la corsa salvezza. Gli Highlights

GENOVA – Finisce senza vincitori né vinti il derby ligure tra Sampdoria ed Entella, una sfida che al Ferraris poteva fornire indicazioni pesanti in chiave salvezza. L’1-1 finale lascia l’amaro in bocca ai blucerchiati, salutati dai fischi del pubblico, mentre l’Entella esce dal campo con la soddisfazione di un punto prezioso. A raccontare la gara è Claudio Baffico per il Corriere dello Sport, che analizza un match ricco di tensione ma povero di certezze.

L’avvio è subito vivace. L’Entella si rende pericolosa già al 6’ con Karic, ma Ioannou è decisivo nel salvare la Sampdoria. Dopo il lampo iniziale, come sottolinea Claudio Baffico sulle colonne del Corriere dello Sport, la partita si incanala su binari più bloccati, con le due squadre che si affrontano soprattutto a centrocampo senza riuscire a trovare continuità negli ultimi sedici metri.

La Samp prova ad alzare il ritmo al 31’, quando Ioannou scarica una conclusione potente che termina sopra la traversa. Tre minuti dopo arriva l’episodio che cambia il volto del primo tempo: l’errore di Nichetti spalanca il campo a Cherubini, che parte dalla propria metà campo, avanza in progressione e dal limite dell’area batte Colombi con un rasoterra imprendibile. Il Ferraris esplode, come racconta ancora Claudio Baffico del Corriere dello Sport, e la Sampdoria chiude la prima frazione avanti.

La ripresa si apre con un vero e proprio botta e risposta. Al 5’ Nichetti prova a farsi perdonare con un tiro dai trenta metri, ma Ghidotti salva i blucerchiati con un grande intervento. Sul fronte opposto, Hadzikadunic sfiora il raddoppio di testa su punizione di Esposito, trovando però la risposta straordinaria di Colombi.

L’Entella cresce col passare dei minuti e al 29’ trova il pareggio: cross preciso di Karic dalla sinistra e inserimento perfetto del capitano Parodi, che anticipa Depaoli e piazza il pallone nell’angolo, dove Ghidotti non può arrivare. È il gol che fissa il punteggio sull’1-1, come ricostruito da Claudio Baffico per il Corriere dello Sport, e che spegne l’entusiasmo del Ferraris.

Nel finale succede ancora qualcosa, con Colombi decisivo su Pafundi, ma il risultato non cambia. Il derby ligure si chiude in parità, lasciando aperti tutti i discorsi salvezza e alimentando i mugugni del pubblico doriano.