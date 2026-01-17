Corriere dello Sport: “Cheddira nel mirino del Lecce, mercato caldo tra Cagliari, Genoa e Torino. Tutte le trattative del giorno”

Il nome di Walid Cheddira resta in cima alla lista del Lecce per rinforzare l’attacco. Dopo aver sistemato il centrocampo, il club giallorosso è pronto a concentrare le proprie energie sul reparto offensivo e la punta di proprietà del Sassuolo rappresenta un profilo concreto e già conosciuto da Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato al Frosinone. A riferirlo è Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che sottolinea come il classe ’97 resti uno dei primissimi obiettivi del mercato salentino.

Situazione diversa, ma altrettanto intensa, in casa Cagliari, dove il centrocampo continua a essere il fulcro delle strategie. Il ritorno imminente di Ibrahim Sulemana non esclude un ulteriore innesto e tutti gli indizi portano a Hans Nicolussi Caviglia. L’accordo con il calciatore, oggi alla Fiorentina, è definito da tempo, ma per chiudere servirà uno sconto da parte del Venezia, interlocutore ritenuto molto rigido. Come evidenziato ancora da Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, i sardi monitorano anche l’attacco: piace Duvan Zapata, seguito anche dal Genoa, ma l’ingaggio dell’attaccante del Torino rappresenta l’ostacolo principale.

Il Genoa si conferma tra i club più attivi. Tommaso Baldanzi è prenotato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro e manca solo l’ultimo via libera per il trasferimento. Non solo: i rossoblù hanno praticamente chiuso anche per Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara molto legato alla piazza abruzzese e cresciuto rapidamente di valore, oggi stimato tra i 2 e i 3 milioni. Secondo Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, nelle ultime ore i contatti tra le parti sono stati positivi e decisivi. Capitolo portiere: oltre a Stefan Ortega, il Genoa segue con attenzione Karl Jakob Hein, estremo difensore del Werder Brema in prestito dall’Arsenal.

Movimenti importanti anche in casa Torino, dove è stato raggiunto l’accordo per Rafael Obrador del Benfica. L’operazione, strutturata come prestito con diritto di riscatto, coinvolge anche il Real Madrid, che mantiene un diritto sul terzino spagnolo. I granata continuano inoltre a seguire Matteo Prati del Cagliari, mentre Cyril Ngonge, rientrato dal prestito al Napoli, piace al Maiorca e ha estimatori anche in Italia, come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Chiude il quadro il Parma, sempre più vicino ad Andreas Schjelderup, per il quale è stata rilanciata l’offerta al Benfica, e il colpo a sorpresa del Chievo: Douglas Costa ha accettato di giocare in Serie D fino a giugno, prima di trasferirsi all’Al-Ittifaq di Dubai. Un’operazione suggestiva che conferma quanto il mercato sappia ancora regalare storie inattese.