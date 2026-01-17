Moreo: «Palermo? Gioco in serie A. Perché dovrei andare via?»

Dopo il pareggio del Pisa contro l’Atalanta, Stefano Moreo ha analizzato la gara e il momento personale intervenendo in conferenza stampa. Una prestazione di livello, contro un’avversaria di assoluto valore, che ha rafforzato le convinzioni dell’attaccante nerazzurro, finito nelle ultime settimane anche tra i nomi accostati al Palermo per il mercato di gennaio, insieme a Matteo Tramoni.

Sulla partita, Moreo ha sottolineato la qualità della prova offerta dal Pisa: «Una delle migliori in casa, in generale questa stagione. Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come l’Atalanta, rischiando anche di portare a casa zero punti. Oggi ci sarebbero stati bene i tre punti, ma siamo stati bravi a tenere il risultato».

Un passaggio anche su Durosinmi, protagonista all’esordio: «Si è presentato alla grande. È un grande acquisto. Importante aver segnato subito, speriamo possa continuare a far bene».

Moreo ha poi spiegato il ritorno al 3-4-2-1: «Il modulo cambia solamente in fase offensiva. Abbiamo più spinta con una mezzala che si alza di più, mentre difensivamente c’è sempre abbastanza copertura».

In vista della prossima sfida contro l’Inter, l’attaccante non si tira indietro: «Una pazzia vincere contro l’Inter? Perché no. Ci danno per spacciati, ma noi arriviamo lì con la nostra voglia di non mollare mai e vedremo».

Non manca un riferimento ironico alle parate di Carnesecchi: «A fine partita gli ho detto: “Sempre a me!”. È un grandissimo portiere».

Infine, spazio al bilancio personale e alle voci di mercato, che in queste settimane lo vedono accostato al Palermo, alla ricerca di rinforzi offensivi per la squadra di Inzaghi, così come Tramoni: «Penso di star facendo abbastanza bene, mi sono ambientato a questo tipo di gioco. Il livello rispetto alla B è diverso, ogni partita è difficile, ma penso di starci bene. Le voci da Palermo? Non guardo niente. Sono nel Pisa, gioco per il Pisa, sono in Serie A, è il mio sogno sin da bambino e sto facendo anche bene. Perché dovrei andare via?».