Giornale di Sicilia: “Palermo, Osti a caccia del trequartista: il rebus resta aperto”

Il mercato del Palermo entra in una fase particolarmente intensa e articolata, con il direttore sportivo Carlo Osti impegnato a scandagliare ogni possibile occasione utile per completare l’organico a disposizione di Inzaghi. La priorità è ormai chiara da tempo: inserire un profilo offensivo in grado di garantire qualità e imprevedibilità tra le linee, tassello ritenuto fondamentale per alzare il livello della manovra. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che sottolinea come la ricerca sia tutt’altro che semplice.

I nomi sul tavolo restano quelli emersi nelle ultime settimane e, tra questi, continua a circolare con insistenza quello di Matteo Tramoni. Il fantasista del Pisa è stato a lungo considerato un obiettivo concreto, con una valutazione che fino a circa un mese fa appariva potenzialmente accessibile. Tuttavia, come evidenziato ancora da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il quadro è cambiato sensibilmente nelle ultime uscite.

Le recenti prestazioni del francese, sempre più centrale nel progetto tecnico di Gilardino, hanno infatti complicato la trattativa sotto ogni punto di vista. Tramoni è diventato un punto fermo del Pisa, con un rendimento che ne ha fatto lievitare il valore sia sul piano tecnico sia su quello economico. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, oggi l’operazione appare decisamente più complessa rispetto a qualche settimana fa.

Il Palermo, però, non intende fermarsi e continua a monitorare il mercato con attenzione, consapevole che la finestra di gennaio può ancora offrire soluzioni alternative. Osti resta vigile, pronto a cogliere eventuali spiragli che possano portare al profilo giusto per Inzaghi, anche se il rebus del trequartista, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento resta irrisolto.