Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen e Pierini restano piste calde: uscite in stand-by”

Il mercato del Palermo continua a muoversi su più binari, tra valutazioni in entrata e una fase di attesa sul fronte delle uscite. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il discorso relativo a Dennis Johnsen della Cremonese non è tramontato e resta tutt’altro che distante, soprattutto alla luce del contesto attuale in casa grigiorossa.

La Cremonese sta infatti valutando seriamente l’ipotesi di trattenere l’esterno norvegese, anche in considerazione delle condizioni fisiche non ottimali di Sànabria e della possibile partenza di Vazquez verso l’Argentina. Un quadro che renderebbe immediata e necessaria l’uscita di Johnsen, elemento che il Palermo segue con attenzione. Secondo l’analisi di Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, si tratta di una situazione in continua evoluzione, destinata a essere monitorata giorno dopo giorno.

Resta invece più percorribile la pista che conduce a Nicholas Pierini. Il Sassuolo si è detto disponibile a lasciarlo partire e il Palermo osserva con interesse l’evolversi della trattativa, pronto a valutare tempi e modalità di un’eventuale operazione. Anche in questo caso, come sottolinea Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero mantiene un atteggiamento prudente ma vigile.

Sul fronte delle uscite, invece, la situazione è sostanzialmente in stand-by. Diakitè e Corona continuano a essere seguiti da diversi club, ma al momento non sono arrivate proposte ufficiali sul tavolo del Palermo. Uno scenario che conferma una fase di attesa, in cui molto dipenderà dalle mosse finali del mercato, come ribadito ancora da Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

