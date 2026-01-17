Corriere dello Sport: “In 25 mila sugli spalti al “Barbera”. Tramoni resta primo obiettivo di mercato”
Il Barbera si prepara a spingere ancora il Palermo. La proiezione della prevendita, secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, indica una presenza superiore ai 25 mila spettatori per la sfida di domani contro lo Spezia, prima gara interna dei rosanero nel 2026. Un dato in continuità con il finale dello scorso anno, quando il pubblico ha risposto con numeri importanti sugli spalti.
L’ultimo picco risale al 27 dicembre contro il Padova, con 32.506 presenze, una soglia che non veniva superata dal match interno con il Modena del 19 ottobre. Proprio quella gara, con 32.922 spettatori, rappresenta finora il record stagionale al Barbera. Numeri che certificano il clima di entusiasmo attorno alla squadra, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport.
Parallelamente al tema stadio, in casa Palermo restano accesi i riflettori sul mercato. La dirigenza monitora più situazioni, con una priorità chiara: individuare un rinforzo per l’attacco dopo la partenza di Brunori. Una ricerca resa più agevole dalla disponibilità di slot Over, elemento tutt’altro che secondario nella strategia rosanero. Uno spazio è stato liberato con la cessione del portiere Avella, un altro potrebbe arrivare dalla probabile partenza di Diakité, esterno difensivo seguito in Serie B da Avellino e Juve Stabia. Un quadro delineato con precisione da Antonio La Rosa del Corriere dello Sport.
Il focus resta comunque sull’attacco. Matteo Tramoni del Pisa e Dennis Johnsen della Cremonese continuano a essere profili monitorati, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Nicholas Pierini del Sassuolo. Attenzione anche alla situazione di Giacomo Corona, che figura in cima alla lista delle preferenze della Reggiana: il giovane attaccante, però, potrà muoversi soltanto in prestito. Dinamiche di mercato che accompagneranno il Palermo nelle prossime settimane, come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.