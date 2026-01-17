Corriere dello Sport: “Il Palermo freme. Altro esame vero”

Il calendario può offrire un assist, ma il Palermo dovrà essere bravo a trasformarlo in punti. Domani i rosanero scenderanno in campo per ultimi, con la possibilità di conoscere già i risultati delle dirette concorrenti e, in particolare, degli incroci Monza-Frosinone e Venezia-Catanzaro, sfide che potrebbero aprire spiragli importanti in classifica. Un dettaglio che, come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, non è automaticamente un vantaggio, ma rappresenta comunque un fattore da gestire con lucidità.

La condizione imprescindibile resta però una sola: battere lo Spezia. Un avversario che, al di là delle consuete frasi di rito, nasconde insidie reali e richiederà massima attenzione tattica. Inzaghi lo sa bene, in un momento della stagione in cui il girone di ritorno è appena iniziato e i giochi restano ampiamente aperti. Dopo alcune occasioni sprecate lontano dal Barbera, il Palermo è chiamato a rilanciarsi sfruttando il proprio fortino e l’entusiasmo del pubblico, come evidenziato ancora da Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Il Barbera, infatti, si è trasformato in un alleato decisivo. I numeri parlano chiaro: quattro vittorie consecutive in casa senza subire gol. Un altro successo permetterebbe di eguagliare il recente record del Palermo di Corini, capace due anni fa di centrare cinque affermazioni interne di fila contro Pisa, Cremonese, Modena, Bari e Como. Un dato che il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Paolo Vannini, collega alla solidità e al pragmatismo del gruppo costruito da Inzaghi, abile nel portare a casa risultati anche contro squadre di “seconda fascia”, spesso rivelatesi ostacoli durissimi.

Tra gli obiettivi non secondari c’è anche quello dei clean sheet. Se le serie di vittorie interne non sono una rarità nella storia rosanero, diverso è il discorso per le gare senza gol subiti: per andare oltre le quattro consecutive bisogna tornare al campionato di Serie B 1982/83, quando il Palermo arrivò a sei partite interne senza reti al passivo. Un traguardo che rende ancora più significativo il momento attuale, come rimarca Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Per sbloccare la gara, le speranze passano inevitabilmente dai piedi di Joel Pohjanpalo. Il finlandese, capocannoniere della Serie B con 12 gol, verrà premiato prima del match come Mvp del mese di dicembre secondo le votazioni dei giornalisti Dazn. Nonostante l’assenza nell’allenamento di giovedì, non dovrebbe essere in dubbio per guidare l’attacco rosanero, in attesa di una soluzione definitiva per sostituire Brunori. Ulteriori indicazioni arriveranno dalla conferenza stampa odierna di Inzaghi, alla sua prima vigilia da squalificato, come riporta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.