Fiorentina in lutto, è morto il presidente Rocco B. Commisso

La Fiorentina piange la scomparsa del suo presidente Rocco B. Commisso, venuto a mancare dopo un prolungato periodo di cure. A comunicarlo è stato il club viola attraverso una nota ufficiale, diffusa a nome della famiglia Commisso.

«Con grande dolore e tristezza – si legge nel comunicato – la famiglia Commisso, con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso». Un messaggio carico di commozione che racconta la figura di un uomo che ha rappresentato molto più di un dirigente sportivo.

Per la sua famiglia, Rocco Commisso è stato «un esempio, una guida, un uomo leale e fedele», capace di costruire accanto alla moglie Catherine una vita lunga cinquant’anni di matrimonio e di essere per i figli un padre «severo e amabile», riflesso di un carattere dolce ma deciso.

Il legame con la Fiorentina è stato uno degli aspetti più profondi della sua vita recente. «Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato», sottolinea il club, ricordando le giornate trascorse con i ragazzi e le ragazze del settore giovanile, sempre accompagnate da una carezza e da un sorriso. Commisso ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi alle sue aziende, Mediacom e Fiorentina, e al futuro delle stesse.

Il calcio era una passione autentica, diventata ancora più forte sette anni fa, quando Commisso ha acquisito la Fiorentina, instaurando un rapporto diretto e umano con tifosi, città e colori viola. «Chiamatemi Rocco», diceva, mostrando quella semplicità ed empatia che lo hanno reso una figura amatissima a Firenze, anche nei momenti più difficili come durante l’emergenza Covid, quando la campagna “Forza e Cuore” portò ingenti donazioni agli ospedali cittadini.

Un’eredità tangibile resta il Rocco B. Commisso Viola Park, casa della Fiorentina e simbolo di una visione rivolta al futuro e ai giovani. Proprio sotto la sua guida il club ha visto crescere il proprio vivaio, conquistando trofei giovanili e accompagnando tanti ragazzi verso le prime squadre maschili e femminili. Sul piano sportivo, la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia.

Nel comunicato, la famiglia Commisso ringrazia tutti coloro che sono stati vicini in questo momento di grande dolore, esprimendo la certezza che il ricordo di Rocco resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato. Un pensiero speciale va a tutto il mondo viola: staff, giocatori, dipendenti, tifosi e soprattutto ai giovani che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e la memoria del presidente.

«Ci manchi e ci mancherai sempre», conclude la nota della Fiorentina. Un saluto che racchiude l’affetto di un’intera città e di una comunità sportiva profondamente segnata dalla perdita del suo presidente.