Palermo spettacolo: 3-1 a Empoli e corsa alla A rilanciata

Il Palermo porta a casa una vittoria fondamentale al Castellani, battendo l’Empoli 3-1 e consolidando il proprio vantaggio con una prestazione solida e incisiva, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Filippo Inzaghi si impone grazie a una doppietta di Pohjanpalo e un gol di Le Douaron, rispondendo prontamente ai tentativi di reazione dei padroni di casa.

Il primo tempo si è concluso con un netto 0-2 in favore dei rosanero. Al 7′, il Palermo passa in vantaggio con un pregevole schema su calcio di punizione: Augello e Palumbo si combinano perfettamente, e quest’ultimo serve Le Douaron, che batte Fulignati con un tiro preciso a incrociare. L’Empoli non riesce a concretizzare le proprie azioni, e al 19′ è Pohjanpalo a raddoppiare, trasformando un angolo battuto da Ranocchia con un tap-in vincente. Nonostante un colpo di testa pericoloso di Lovato al 38′, Joronen si fa trovare pronto, e il primo tempo si chiude con il Palermo saldamente in controllo.

Nel secondo tempo, l’Empoli prova a reagire. Al 63′, Pellegrini accorcia le distanze con un tap-in su cross di Moruzzi, riportando i padroni di casa in partita. Tuttavia, il Palermo risponde prontamente: al 75′, Guarino commette un errore clamoroso e Pohjanpalo non si lascia sfuggire l’occasione, siglando il 3-1 che ridà il doppio vantaggio ai rosanero. L’Empoli, nonostante alcuni tentativi, non riesce a trovare la forza per completare la rimonta.

Nel finale, il Palermo difende con ordine e resiste alla pressione dell’Empoli, che non riesce più a minacciare seriamente la porta di Joronen. La vittoria permette al Palermo di ottenere tre punti importanti in trasferta, rilanciandosi nella zona alta. Con questo successo, infatti, i rosanero si portano a -2 dal secondo posto.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+6′ – Triplice fischio, il Palermo batte 1-3 l’Empoli.

90′ – Assegnati 6′ di recupero.

87′ – Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Augello, dentro Veroli.

82′ – doppio cambio Empoli: fuori Shpendi ed Elia, dentro Bianchi e Carboni.

79′ – Vasic viene servito in area da Pohjanpalo, tenta un destro a giro la sfiora il sette. Occasione sprecata.

78′ – Pohjanpalo ci prova ancora, servito da Ceccaroni tira in porta ma finisce alto.

75′ – GOOOL PALERMO!! Guarino non interviene con decisione e Pohjanpalo è lesto a infilare la rete del 3-1. I rosanero tornano sul doppio vantaggio, rilanciando le loro speranze in un momento critico del match in cui i padroni di casa avevano preso coraggio.

72′ – Dionisi manda in campo Saporiti e Degli Innocenti, fuori Ghion e Ceesay.

69′ – Altro cambio per Inzaghi: fuori Palumbo dentro Blin.

66′ – Intervento prodigioso di Bani! Il difensore rosanero si esibisce in un salvataggio decisivo su un tiro ravvicinato di Pellegrini, evitando il pareggio. Il Palermo sta attraversando un momento di difficoltà, con l’Empoli che spinge forte.

63′ – Gol Empoli. Cross di Moruzzi, Pellegrini si avventa sul palo più lontano, realizza il tap-in e rimette dentro la palla. L’Empoli accorcia le distanze e riapre il match.

61′ – Azione confusa in area d’attacco: Bani anticipato da Lovati vede un tocco pericoloso e il difensore rosanero finire per terra. La palla finisce in porta ma l’arbitro ferma il gioco per un fallo di Peda su Fulignati.

54′ – Altro cambio per Inzaghi: Le Douaron lascia poso a Vasic dopo un colpo alla testa. Fuori anche Segre per Gomes.

47′ – Empoli ad un passo dal gol con Moruzzi: Joronen s’impone con una gran parata.

46′- Riprende il match con un cambio per parte. Inzaghi manda in campo Peda al posto di Bereszynski, Dionisi Pellegri al posto di Nasti.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina il primo tempo.

43′ – Pohjanpalo ancora pericoloso: Fulignati con la mano respinge, la palla finisce tra i piedi del Finlandese che calcia a porta vuota ma finisce alta.

41′ – Ranocchia su punizione mette in mezzo, Le Douaron di testa ci prova ma finisce fuori.

38′ Lovato prova la via del gol con un colpo di testa che sembra destinato in rete, ma Joronen si supera e devia in angolo.

33′ Giallo a Bereszynski per fallo su Shpendi.

31′ – Il Palermo parte in contropiede con Segre: il numero 8 allarga per Palumbo che crossa ma per poco Pohjanpalo manca la palla.

27′ – Elia sfiora il gol su un cross perfetto di Moruzzi. Il portiere Joronen si rifugia in angolo dopo una piccola incertezza iniziale.

23′ – L’Empoli cerca di reagire al Palermo con una serie di azioni di gioco palla a terra, ma nessuna di esse riesce a concretizzarsi in un’occasione pericolosa.

19′ – GOOOOL POHJANPALO! Un angolo battuto da Ranocchia viene trasformato dal Finlandese che raddoppia.

14′ – Giallo per Segre dopo un fallo su Yepes

11′ – Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo, la palla viene spizzata e intercettata da Pierozzi che di testa colpisce ma finisce fuori.

7′ – GOOOOL PALERMO! Splendido schema su calcio di punizione: Augello e Palumbo lavorano alla perfezione, con quest’ultimo che serve Le Douaron, bravo a infilare Fulignati con un preciso tiro a incrociare.

3′ – Avvio intenso dell’Empoli, che fa girare il pallone e tiene il Palermo sulla difensiva. I rosanero però sono pronti a reagire e a ripartire velocemente.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Castellani.

IL TABELLINO

EMPOLI: 21 Fulignati, 5 Obaretin, 7 Elia (Dall’82’ Bianchi), 11 Shpendi (Dall’82’ Carboni), 14 Yepes, 15 Ceesay, 18 Ghion, 19 Nasti (Dal 46′ Pellegri), 20 Lovato (C), 27 Moruzzi, 34 Guarino. A disposizione: 1 Perisan, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 9 Pellegri, 10 Ilie, 28 Indragoli, 29 Tosto, 32 Haas, 70 Saporiti, 79 Carboni, 90 Konate, 99 Bianchi. Allenatore: Dionisi.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (Dall’87’ dentro Veroli), 5 Palumbo, 8 Segre (Dal 54′ Gomes), 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski (Dal 46′ Peda), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 54′ Vasic), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 63 Balaguss, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Simone Galipò (Firenze). VAR: Alberto Santoro (Messina). AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

MARCATORI: Le Douaron al 7′, Pohjanpalo 19′, 75′, Pellegri 63′

NOTE: ammonito Segre, Bereszynski