Serie D, Girone I: l’Igea Virtus si prende la vetta. Crolla il Savoia, risale la Nissa. Milazzo terzo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Cambia ancora la vetta del Girone I di Serie D. L’Igea Virtus firma il colpo più pesante della 15ª giornata battendo il Savoia nello scontro diretto al vertice: un successo che vale il primato solitario a quota 30 punti, con due lunghezze proprio sui campani.

Alle loro spalle torna a correre la Nissa, che lascia alle spalle una settimana agitata e vince un pirotecnico 3-4 sul campo dell’Enna, decidendo tutto nel primo tempo. Scivolone del Savoia, frenata dell’Athletic Palermo che si fa riprendere dalla Vibonese sul 2-2, mentre il Milazzo conquista una vittoria pesantissima a Sambiase e sale addirittura al terzo posto, a tre punti dalla vetta.

In coda giornata positiva anche per ACR Messina e Reggina, entrambe vittoriose contro Vigor Lamezia e Paternò.

I risultati della 15ª giornata

Ore 14.30

Acireale-Gelbison 0-1

Athletic Palermo-Vibonese 2-2

Enna-Nissa 3-4

Paternò-Reggina 0-2

Ore 15.00

ACR Messina-Vigor Lamezia 1-0

Igea Virtus-Savoia 1-0

Sambiase-Milazzo 0-1

Sancataldese-Ragusa 0-0

Ore 15.30

Gela-Castrumfavara 4-1

La classifica

Igea Virtus 30; Savoia 28; Nissa 27; Milazzo 27; Athletic Palermo 26; Sambiase 24; Gela 22; Vibonese 21; Reggina 21; Gelbison 17; Sancataldese 16; Acireale 16; Castrumfavara 16; Enna 15; Vigor Lamezia 14; Ragusa 13; ACR Messina 10 (-14); Paternò 9.

Il prossimo turno – 16ª giornata (14 dicembre, ore 14.30)

ACR Messina-Igea Virtus; Castrumfavara-Paternò; Gelbison-Enna; Nissa-Sambiase; Reggina-Milazzo; Savoia-Athletic Palermo; Ragusa-Acireale; Vibonese-Gela; Vigor Lamezia-Sancataldese.

