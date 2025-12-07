Serie D, Girone I: l’Igea Virtus si prende la vetta. Crolla il Savoia, risale la Nissa. Milazzo terzo
Cambia ancora la vetta del Girone I di Serie D. L’Igea Virtus firma il colpo più pesante della 15ª giornata battendo il Savoia nello scontro diretto al vertice: un successo che vale il primato solitario a quota 30 punti, con due lunghezze proprio sui campani.
Alle loro spalle torna a correre la Nissa, che lascia alle spalle una settimana agitata e vince un pirotecnico 3-4 sul campo dell’Enna, decidendo tutto nel primo tempo. Scivolone del Savoia, frenata dell’Athletic Palermo che si fa riprendere dalla Vibonese sul 2-2, mentre il Milazzo conquista una vittoria pesantissima a Sambiase e sale addirittura al terzo posto, a tre punti dalla vetta.
In coda giornata positiva anche per ACR Messina e Reggina, entrambe vittoriose contro Vigor Lamezia e Paternò.
I risultati della 15ª giornata
Ore 14.30
Acireale-Gelbison 0-1
Athletic Palermo-Vibonese 2-2
Enna-Nissa 3-4
Paternò-Reggina 0-2
Ore 15.00
ACR Messina-Vigor Lamezia 1-0
Igea Virtus-Savoia 1-0
Sambiase-Milazzo 0-1
Sancataldese-Ragusa 0-0
Ore 15.30
Gela-Castrumfavara 4-1
La classifica
Igea Virtus 30; Savoia 28; Nissa 27; Milazzo 27; Athletic Palermo 26; Sambiase 24; Gela 22; Vibonese 21; Reggina 21; Gelbison 17; Sancataldese 16; Acireale 16; Castrumfavara 16; Enna 15; Vigor Lamezia 14; Ragusa 13; ACR Messina 10 (-14); Paternò 9.
Il prossimo turno – 16ª giornata (14 dicembre, ore 14.30)
ACR Messina-Igea Virtus; Castrumfavara-Paternò; Gelbison-Enna; Nissa-Sambiase; Reggina-Milazzo; Savoia-Athletic Palermo; Ragusa-Acireale; Vibonese-Gela; Vigor Lamezia-Sancataldese.