Serie A Cagliari-Roma 1-0: decide Gaetano, giallorossi ko in inferiorità numerica

Il Cagliari firma l’impresa della 14ª giornata e supera la Roma 1-0 alla Unipol Domus grazie alla rete di Gaetano, entrato e decisivo nella ripresa. Un successo pesantissimo per la squadra di Pisacane, che approfitta della superiorità numerica dopo il rosso a Çelik e punisce i giallorossi al termine di un match duro e bloccato.

La partita

L’avvio è di marca sarda: il Cagliari è più aggressivo e costruisce le prime occasioni con Adopo, Borrelli e Folorunsho. La Roma fatica a trovare spazi e si limita a qualche cross che non impensierisce Caprile. L’episodio chiave arriva al 50’: Folorunsho entra in area e viene steso da Çelik. L’arbitro Zufferli inizialmente assegna il rigore, poi il VAR corregge in punizione dal limite, ma il difensore giallorosso viene comunque espulso.

Il Cagliari sfrutta l’uomo in più e alza i ritmi. Obert e Folorunsho sfiorano il vantaggio, ma Svilar tiene in vita i suoi con due interventi decisivi. La Roma resta chiusa, cercando di respingere l’assalto, ma al 82’ arriva il gol che decide il match: sugli sviluppi di un corner battuto da Esposito, Gaetano controlla al limite dell’area piccola e calcia secco. La conclusione sbatte sul palo interno e termina in rete per l’1-0 definitivo.

Nel finale la Roma prova ad affacciarsi in avanti, ma senza mai trovare concretezza. Il Cagliari gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

CLASSIFICA AGGIORNATA – SERIE A (dopo Cagliari-Roma)

Inter 30

Milan 28*

Napoli 28*

Roma 27

Bologna 24*

Como 24

Juventus 23*

Sassuolo 20

Cremonese 20

Lazio 18*

Udinese 18*

Atalanta 16*

Torino 14*

Cagliari 14

Lecce 13

Genoa 11*

Parma 11*

Pisa 10*

Verona 9

Fiorentina 6*

(* = una partita in meno)