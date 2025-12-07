Athletic Club Palermo, beffa al 97’: la Vibonese strappa il 2-2 all’ultimo respiro

Pareggio amarissimo per l’Athletic Club Palermo, che vede sfumare la vittoria al 97’ nel match della quindicesima giornata contro la Vibonese. Il 2-2 finale lascia enormi rimpianti alla squadra di Emanuele Ferraro, padrona del campo per larghi tratti e punita nel recupero da una zampata di Sasanelli, autore di una doppietta.

Primo tempo dominato e vantaggio meritato

La partita si apre con un monologo nerorosa. Al 12’ Zalazar imbecca Bonfiglio in area, ma la conclusione viene murata da Bucolo. Al 23’ è Faccetti a sfiorare il gol: Ferilli compie una parata decisiva.

L’Athletic insiste: prima Mazzotta, poi Bonfiglio, senza però trovare lo specchio. Il vantaggio arriva comunque al 39’: punizione dai 25 metri di Bova, Ferilli respinge male e Panaro è il più rapido a ribadire in rete.

Ripresa: traverse, ribaltoni e nervi tesi

Il secondo tempo riparte sulla stessa falsariga. Al 53’ Faccetti scheggia la traversa con un colpo di testa su cross di Grillo: è il preludio al possibile 2-0. Che però non arriva, e al primo affondo la Vibonese pareggia: al 67’ l’arbitro lascia correre su un fallo su Mazzotta, l’azione prosegue e Sasanelli batte Greliak a tu per tu.

La reazione nerorosa è immediata: al 70’ Bonfiglio approfitta di una mischia in area e riporta avanti i suoi. Il finale, però, si complica. Al 78’ Bova viene espulso per doppia ammonizione e l’Athletic resta in dieci.

Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa sfiorano il tris con una punizione velenosa di Bonfiglio deviata da Ferilli. Ma la beffa è dietro l’angolo: oltre il sesto minuto di recupero, sull’ultimo calcio d’angolo, ancora Sasanelli insacca di testa il definitivo 2-2.

Tabellino

Athletic Club Palermo-Vibonese 2-2

Marcatori: 39’ Panaro (ACP), 67’ e 97’ Sasanelli (VIB), 70’ Bonfiglio (ACP)

Athletic Club Palermo (4-3-1-2): Greliak; Panaro, Torres, Crivello, Mazzotta; Bova, Maurino, Faccetti (54’ Bongiovanni); Grillo (74’ Zaic); Bonfiglio (88’ Matera), Zalazar (95’ Anzelmo).

A disp.: Bitzinis, Concialdi, Palumbo, Mori, Rampulla. All.: Ferraro.

Vibonese (3-5-2): Ferilli; Dicorato, Caiazza, Loza; Dick (46’ Bonotto), Di Gilio, Bucolo, Kingsley (46’ Marsico), Keita (46’ Galita); Musy, Sasanelli.

A disp.: Marano, De Salvo, Fragalà, Marramao. All.: Esposito.

Arbitro: Andrea Giordani (Aprilia).

Note: ammoniti Grillo, Keita, Bova, Bonotto, Sasanelli. Espulso Bova al 78’.