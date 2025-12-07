Empoli-Palermo, scelte fatte: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali della gara Empoli-Palermo, valevole per la 15ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 17.15.
EMPOLI: 21 Fulignati, 5 Obaretin, 7 Elia, 11 Shpendi, 14 Yepes, 15 Ceesay, 18 Ghion, 19 Nasti, 20 Lovato (C), 27 Moruzzi, 34 Guarino.
A disposizione: 1 Perisan, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 9 Pellegri, 10 Ilie, 28 Indragoli, 29 Tosto, 32 Haas, 70 Saporiti, 79 Carboni, 90 Konate, 99 Bianchi.
Allenatore: Dionisi.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 63 Balaguss, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Federico Dionisi (L’Aquila).
Primo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1).
Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1).
Quarto ufficiale: Simone Galipò (Firenze).
VAR: Alberto Santoro (Messina).
AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).