Palermo, spari nella movida a Sant’Elia: giovane ferito al collo, panico tra la folla

Ancora sangue nella movida palermitana. Colpi sordi di pistola hanno interrotto bruscamente la notte tra i chioschi e i bar di via Sant’Elia, ad angolo con via Croce, seminando il panico tra i presenti. Un giovane sarebbe stato raggiunto da un proiettile al collo, mentre decine di ragazzi si davano alla fuga, chi a piedi e chi a bordo degli scooter, come documentano alcune immagini già circolate.

Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Sicilia, a sparare sarebbe stato un coetaneo, nel corso di una lite scoppiata tra più persone nella zona affollata. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già avviato le indagini e raccolto diverse testimonianze, oltre a visionare i filmati delle telecamere della zona.

Nel frattempo, è stato individuato il presunto protagonista dell’episodio: si tratta di un giovane di 28 anni, che è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di rissa. Resta da chiarire se sia stato lui a fare fuoco o se vi fossero altre persone coinvolte con armi.

Le forze dell’ordine non escludono sviluppi nelle prossime ore: le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare tutte le responsabilità.