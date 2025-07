Giornale di Sicilia: “Palermo, parte la corsa alla Serie A: Reggiana e Frosinone al Barbera per un avvio da non fallire”

Il Palermo conosce finalmente il suo cammino per la stagione 2025/26. Ieri sera, nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, è stato presentato ufficialmente il calendario di Serie B. In rappresentanza del club rosanero era presente l’amministratore delegato Giovanni Gardini, che – come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia – ha tracciato la rotta per l’annata: «È un campionato difficile: servono solo sudore, sacrificio e lavoro, perché diversamente i risultati non si ottengono».

Palermo, ecco il cammino completo: il calendario della Serie B 2025/26 tra big match, soste e infrasettimanali

L’esordio dei rosanero sarà tra il 22 e il 24 agosto al Barbera contro la Reggiana, seguito subito da un altro impegno casalingo contro il Frosinone. Due gare da non fallire per partire col piede giusto ed evitare una falsa partenza come quella della scorsa stagione, che aveva compromesso gran parte del girone d’andata. La prima trasferta sarà alla terza giornata sul campo del Südtirol, dopo la sosta per le Nazionali.

Come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero affronteranno cinque turni infrasettimanali: il primo alla sesta giornata in casa contro il Venezia, poi il Monza alla decima, ancora in viale del Fante. A metà dicembre due sfide di alto livello: fuori casa contro l’Empoli e al Barbera con la Sampdoria. Il 26 dicembre si chiuderà il 2025 ancora tra le mura amiche, per il terzo anno consecutivo, contro il Padova.

Il girone di ritorno sarà asimmetrico: si ripartirà con Palermo-Spezia e si proseguirà con l’Empoli alla 23ª e la Sampdoria alla 24ª, questa volta in trasferta. Gli altri infrasettimanali saranno il 28° turno contro il Mantova e il 31° con la Juve Stabia, entrambi in casa. Alla 33ª giornata, per il consueto appuntamento di Pasquetta, sfida al Barbera contro l’Avellino dell’ex Insigne. La chiusura sarà da brividi: il 1° maggio con il Catanzaro al Barbera e il 9 maggio in trasferta contro il Venezia, gara che potrebbe valere la promozione.

Tra le partite più attese della prima giornata spiccano anche Venezia-Bari e Monza-Mantova. Nell’ultima, occhi puntati su Monza-Empoli, altro scontro diretto in chiave Serie A.

L’imperativo, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, è partire forte e migliorare il rendimento contro le cosiddette “piccole”, soprattutto al Barbera. Ma sarà altrettanto fondamentale fare la voce grossa negli scontri diretti, per confermare il proprio status di candidata credibile alla promozione.

Con il debutto ufficiale che si avvicina – mancano poco più di tre settimane – l’entusiasmo dei tifosi è già alto. Ora tocca al Palermo dimostrare in campo quanto vale.