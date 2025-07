Giornale di Sicilia: “Palermo, esame superato. Le Douaron stende l’Annecy”

Cinque su cinque. Il Palermo chiude il ritiro in Valle d’Aosta con il bottino pieno, battendo anche l’Annecy nell’ultimo test prima del ritorno a casa. Come riportato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, l’amichevole contro i francesi – squadra di Ligue 2 – ha restituito l’immagine più chiara e attendibile del lavoro svolto dalla squadra di Inzaghi, offrendo segnali incoraggianti sotto il profilo tattico e mentale.

Il test con l’Annecy, di gran lunga il più impegnativo della preparazione, ha visto i rosanero partire con grande intensità. Dopo pochi minuti, Pohjanpalo ha sbloccato il match su calcio d’angolo di Augello – primo gol in maglia rosanero per il finlandese – mentre il raddoppio è arrivato sempre su corner, con Segre ben servito dallo stesso Augello. Secondo quanto evidenzia ancora Parisi sul Giornale di Sicilia, l’ex Cagliari si sta rivelando prezioso sia in fase di costruzione che sui calci piazzati, frutto anche del lavoro specifico dello staff tecnico su questo fondamentale.

Gomis è risultato decisivo con almeno due interventi chiave nel primo tempo. Ottimi segnali anche dalla catena mancina, dove Ceccaroni e Augello stanno trovando una crescente intesa. Nella ripresa, complice il calo fisico e i cambi, l’Annecy ha alzato il baricentro, accorciando le distanze con un rigore dubbio trasformato da Raache e trovando il pari con Neelakandan, vera spina nel fianco per la difesa rosanero. Pierozzi, impiegato da braccetto destro per l’assenza di Diakité, ha sofferto in copertura pur confermandosi propositivo in fase offensiva.

Quando il pareggio sembrava ormai scritto, due francesi rosanero hanno confezionato il gol-vittoria: lancio millimetrico di Blin e inserimento perfetto di Le Douaron per il definitivo 3-2. Come sottolineato da Roberto Parisi sul Giornale di Sicilia, la squadra ha mostrato anche una crescita sul piano mentale, mantenendo la lucidità fino all’ultimo istante.

Inzaghi ha confermato il 3-5-2 di partenza, con un undici molto vicino a quello titolare, inserendo Bani e Palumbo nella ripresa. Parallelamente, il tecnico sta continuando a lavorare anche sul 3-4-2-1, con la mezzala sinistra “elastica” tra centrocampo e trequarti, soluzione che potrebbe diventare stabile.

Archiviato il ritiro, oggi è previsto un allenamento di scarico e il rompete le righe. La ripresa è fissata per lunedì a Torretta. All’orizzonte due sfide che diranno ancora di più: mercoledì il test contro l’Athletic Palermo, il 9 agosto l’affascinante sfida contro il Manchester City. Le premesse, scrive Parisi sul Giornale di Sicilia, sono positive: cinque vittorie in cinque partite, con un’identità che comincia a prendere forma.