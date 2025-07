Giornale di Sicilia: “Il Palermo decide su Gomis. Rilancio del Colonia per Lund”

Il Palermo prende tempo sul fronte portieri. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione legata al ruolo di numero uno resta tutta da definire: la dirigenza rosanero vuole prima sciogliere i dubbi sul futuro di Alfred Gomis, per poi muoversi in modo mirato sul mercato. Il nodo centrale resta l’assegnazione della maglia da titolare: se dovesse restare il senegalese tra i pali, si punterebbe su una riserva; al contrario, si cercherebbe un nuovo primo portiere.

In cima alla lista, secondo Radicini sul Giornale di Sicilia, c’è Jonathan Klinsmann del Cesena. Un profilo già seguito nelle scorse settimane, che potrebbe rientrare in un’operazione più ampia proprio con Gomis come contropartita tecnica. Restano vive anche le piste legate agli svincolati Joronen e Lezzerini: il primo più indicato in caso di cambio titolare, il secondo come alternativa in panchina.

Fiorentina, verso la cessione di Christensen: Lezzerini ad un passo dal ritorno

La valutazione definitiva sarà fatta dopo le prossime uscite: le amichevoli contro Athletic Palermo e Manchester City e soprattutto la sfida di Coppa Italia con la Cremonese saranno decisive per capire se Gomis può convincere Inzaghi. Intanto, come riporta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Desplanches è ormai destinato al Pescara.

Stallo anche in difesa, dove si cerca ancora un centrale mancino. Edward Obaretin del Napoli resta una delle opzioni sul tavolo del ds Carlo Osti, ma si guarda anche al mercato estero in attesa della giusta occasione.

Escl. Ag. Obaretin: «Attendiamo le valutazioni del Napoli. L’ipotesi Palermo…»

In uscita, si registra un nuovo affondo del Colonia per Kristoffer Lund. Dopo il primo rifiuto, i tedeschi sono tornati alla carica con un’offerta migliorata: prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre importanti. Se l’esterno statunitense dovesse partire, non è detto che il Palermo intervenga subito per un sostituto.