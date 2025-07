Escl. Ag. Obaretin: «Attendiamo le valutazioni del Napoli. L’ipotesi Palermo…»

«Palermo? In questo momento il ragazzo si trova in ritiro con il Napoli. Siamo in attesa che il club faccia le sue valutazioni. Senza dubbio quella rosanero è una realtà che può aiutare qualsiasi calciatore nel percorso di crescita della propria carriera. Vedremo quali valutazioni farà il Napoli». Questo il pensiero, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, di Lorenzo Lazzari, agente di Nosa Edward Obaretin, accostato con insistenza al Palermo in questa sessione di mercato.

C’è una data entro la quale verrà presa una decisione?

«Quando si lavora con club importanti, come lo è il Napoli, bisogna avere la pazienza di aspettare le loro valutazioni. Senza dubbio è importante lavorare in sinergia nell’interesse di tutti. Il ragazzo si è messo in luce a Bari nella passata stagione e sono diverse le manifestazioni di interesse nei suoi confronti. In questo momento non c’è fretta, tutto passa da Napoli e in un secondo momento faremo anche noi le nostre valutazioni».

In piccola parte c’è da parte del ragazzo la voglia di strappare una conferma a Napoli?

«L’ambizione di provarci fino all’ultimo il ragazzo ce l’ha. È chiaro che quando si parla di Napoli si parla del più alto livello del calcio mondiale ed è difficile potersi affermare. Lui deve essere consapevole dei suoi mezzi e deve provarci, poi vedremo se ci saranno le condizioni o meno per una sua permanenza a Napoli».

Quali sono le caratteristiche di Obaretin?

«È un calciatore moderno dotato di una buonissima tecnica e fisicità. È un mancino che può giocare da braccetto, da centrale e anche da terzino, una duttilità tattica che può tornare utile nel corso della stagione. Ha già fatto un percorso importante ed è abituato a giocare in stadi importanti davanti a certe cornici di pubblico. Un’esperienza accumulata che può mettere a disposizione, al pari della sua voglia di crescere e del suo entusiasmo. Può essere una pedina che può offrire il proprio contributo in maniera importante nel corso di una stagione».

Che tipo di reazione ha avuto il suo assistito quando le ha parlato dell’ipotesi Palermo?

«Abbiamo parlato molto in queste settimane del campionato cadetto e delle varie squadre. Palermo ha una storia, un blasone e un’identità chiara e non lo scopriamo di certo oggi. Il fatto di vedere il proprio nome accostato a club così importanti è motivo di grande orgoglio per il giocatore».