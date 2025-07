Serie B 2025/26, ecco il calendario completo: tutte le date, gli infrasettimanali e le soste del campionato

È tutto pronto per la nuova stagione della Serie BKT. La Lega Serie B ha svelato oggi, nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, il calendario ufficiale della stagione sportiva 2025/2026. Un campionato che conferma il format asimmetrico, con 38 giornate totali ma una disposizione diversa tra girone d’andata e di ritorno, come accade ormai da due stagioni.

Ecco il calendario completo:

1ª Giornata – 23 Agosto 2025

Catanzaro–Südtirol

Empoli–Padova

Frosinone–Avellino

Monza–Mantova

Palermo–Reggiana

Pescara–Cesena

Sampdoria–Modena

Spezia–Carrarese

Venezia–Bari

Virtus Entella–Juve Stabia

2ª Giornata – 30 Agosto 2025

Bari–Monza

Carrarese–Padova

Cesena–Virtus Entella

Juve Stabia–Venezia

Mantova–Pescara

Modena–Avellino

Palermo–Frosinone

Reggiana–Empoli

Spezia–Catanzaro

Südtirol–Sampdoria

3ª Giornata – 13 Settembre 2025

Avellino–Monza

Catanzaro–Carrarese

Empoli–Spezia

Juve Stabia–Reggiana

Modena–Bari

Padova–Frosinone

Pescara–Venezia

Sampdoria–Cesena

Südtirol–Palermo

Virtus Entella–Mantova

4ª Giornata – 20 Settembre 2025

Carrarese–Avellino

Frosinone–Südtirol

Mantova–Modena

Monza–Sampdoria

Padova–Virtus Entella

Palermo–Bari

Pescara–Empoli

Reggiana–Catanzaro

Spezia–Juve Stabia

Venezia–Cesena

5ª Giornata – 27 Settembre 2025

Avellino–Virtus Entella

Bari–Sampdoria

Catanzaro–Juve Stabia

Cesena–Palermo

Empoli–Carrarese

Mantova–Frosinone

Modena–Pescara

Monza–Padova

Südtirol–Reggiana

Venezia–Spezia

6ª Giornata – 30 Settembre 2025

Carrarese–Modena

Empoli–Monza

Frosinone–Cesena

Juve Stabia–Mantova

Padova–Avellino

Palermo–Venezia

Pescara–Südtirol

Reggiana–Spezia

Sampdoria–Catanzaro

Virtus Entella–Bari

7ª Giornata – 4 Ottobre 2025

Avellino–Mantova

Bari–Padova

Carrarese–Juve Stabia

Cesena–Reggiana

Modena–Virtus Entella

Monza–Catanzaro

Sampdoria–Pescara

Spezia–Palermo

Südtirol–Empoli

Venezia–Frosinone

8ª Giornata – 18 Ottobre 2025

Catanzaro–Padova

Empoli–Venezia

Frosinone–Monza

Juve Stabia–Avellino

Mantova–Südtirol

Palermo–Modena

Pescara–Carrarese

Reggiana–Bari

Spezia–Cesena

Virtus Entella–Sampdoria

9ª Giornata – 25 Ottobre 2025

Avellino–Spezia

Bari–Mantova

Carrarese–Venezia

Catanzaro–Palermo

Modena–Empoli

Monza–Reggiana

Padova–Juve Stabia

Sampdoria–Frosinone

Südtirol–Cesena

Virtus Entella–Pescara

10ª Giornata – 28 Ottobre 2025

Cesena–Carrarese

Empoli–Sampdoria

Frosinone–Virtus Entella

Juve Stabia–Bari

Mantova–Catanzaro

Palermo–Monza

Pescara–Avellino

Reggiana–Modena

Spezia–Padova

Venezia–Südtirol

11ª Giornata – 1 Novembre 2025

Avellino–Reggiana

Bari–Cesena

Carrarese–Frosinone

Catanzaro–Venezia

Modena–Juve Stabia

Monza–Spezia

Padova–Südtirol

Palermo–Pescara

Sampdoria–Mantova

Virtus Entella–Empoli

12ª Giornata – 8 Novembre 2025

Cesena–Avellino

Empoli–Catanzaro

Frosinone–Modena

Juve Stabia–Palermo

Mantova–Padova

Pescara–Monza

Reggiana–Virtus Entella

Spezia–Bari

Südtirol–Carrarese

Venezia–Sampdoria

13ª Giornata – 22 Novembre 2025

Avellino–Empoli

Bari–Frosinone

Carrarese–Reggiana

Catanzaro–Pescara

Mantova–Spezia

Modena–Südtirol

Monza–Cesena

Padova–Venezia

Sampdoria–Juve Stabia

Virtus Entella–Palermo

14ª Giornata – 29 Novembre 2025

Catanzaro–Virtus Entella

Cesena–Modena

Empoli–Bari

Juve Stabia–Monza

Palermo–Carrarese

Pescara–Padova

Reggiana–Frosinone

Spezia–Sampdoria

Südtirol–Avellino

Venezia–Mantova

15ª Giornata – 8 Dicembre 2025

Avellino–Venezia

Bari–Pescara

Empoli–Palermo

Frosinone–Juve Stabia

Mantova–Reggiana

Modena–Catanzaro

Monza–Südtirol

Padova–Cesena

Sampdoria–Carrarese

Virtus Entella–Spezia

16ª Giornata – 13 Dicembre 2025

Carrarese–Virtus Entella

Catanzaro–Avellino

Cesena–Mantova

Juve Stabia–Empoli

Palermo–Sampdoria

Pescara–Frosinone

Reggiana–Padova

Spezia–Modena

Südtirol–Bari

Venezia–Monza

17ª Giornata – 20 Dicembre 2025

Avellino–Palermo

Bari–Catanzaro

Cesena–Juve Stabia

Frosinone–Spezia

Mantova–Empoli

Modena–Venezia

Monza–Carrarese

Padova–Sampdoria

Pescara–Reggiana

Virtus Entella–Südtirol

18ª Giornata – 27 Dicembre 2025

Bari–Avellino

Carrarese–Mantova

Catanzaro–Cesena

Empoli–Frosinone

Juve Stabia–Südtirol

Modena–Monza

Palermo–Padova

Sampdoria–Reggiana

Spezia–Pescara

Venezia–Virtus Entella

19ª Giornata – 10 Gennaio 2026

Avellino–Sampdoria

Carrarese–Bari

Cesena–Empoli

Frosinone–Catanzaro

Juve Stabia–Pescara

Mantova–Palermo

Padova–Modena

Reggiana–Venezia

Südtirol–Spezia

Virtus Entella–Monza

20ª Giornata – 17 Gennaio 2026

Avellino–Carrarese

Bari–Juve Stabia

Empoli–Südtirol

Monza–Frosinone

Padova–Mantova

Palermo–Spezia

Pescara–Modena

Reggiana–Cesena

Sampdoria–Virtus Entella

Venezia–Catanzaro

21ª Giornata – 24 Gennaio 2026

Carrarese–Empoli

Catanzaro–Sampdoria

Cesena–Bari

Frosinone–Reggiana

Juve Stabia–Virtus Entella

Mantova–Venezia

Modena–Palermo

Monza–Pescara

Spezia–Avellino

Südtirol–Padova

22ª Giornata – 31 Gennaio 2026

Avellino–Cesena

Bari–Palermo

Empoli–Modena

Padova–Monza

Pescara–Mantova

Reggiana–Juve Stabia

Sampdoria–Spezia

Südtirol–Catanzaro

Venezia–Carrarese

Virtus Entella–Frosinone

23ª Giornata – 7 Febbraio 2026

Carrarese–Südtirol

Catanzaro–Reggiana

Cesena–Pescara

Frosinone–Venezia

Juve Stabia–Padova

Mantova–Bari

Modena–Sampdoria

Monza–Avellino

Palermo–Empoli

Spezia–Virtus Entella

24ª Giornata – 10 Febbraio 2026

Avellino–Frosinone

Bari–Spezia

Empoli–Juve Stabia

Padova–Carrarese

Pescara–Catanzaro

Reggiana–Mantova

Sampdoria–Palermo

Südtirol–Monza

Venezia–Modena

Virtus Entella–Cesena

25ª Giornata – 14 Febbraio 2026

Avellino–Pescara

Bari–Südtirol

Catanzaro–Mantova

Cesena–Venezia

Empoli–Reggiana

Modena–Carrarese

Monza–Juve Stabia

Palermo–Virtus Entella

Sampdoria–Padova

Spezia–Frosinone

26ª Giornata – 21 Febbraio 2026

Carrarese–Monza

Cesena–Spezia

Frosinone–Empoli

Juve Stabia–Modena

Mantova–Sampdoria

Padova–Bari

Palermo–Südtirol

Reggiana–Avellino

Venezia–Pescara

Virtus Entella–Catanzaro

27ª Giornata – 28 Febbraio 2026

Avellino–Juve Stabia

Catanzaro–Frosinone

Empoli–Cesena

Mantova–Carrarese

Modena–Padova

Monza–Virtus Entella

Pescara–Palermo

Sampdoria–Bari

Spezia–Reggiana

Südtirol–Venezia

28ª Giornata – 3 Marzo 2026

Bari–Empoli

Carrarese–Catanzaro

Cesena–Monza

Frosinone–Pescara

Juve Stabia–Sampdoria

Padova–Spezia

Palermo–Mantova

Reggiana–Südtirol

Venezia–Avellino

Virtus Entella–Modena

29ª Giornata – 7 Marzo 2026

Avellino–Padova

Carrarese–Palermo

Catanzaro–Empoli

Frosinone–Sampdoria

Mantova–Juve Stabia

Modena–Cesena

Pescara–Bari

Spezia–Monza

Südtirol–Virtus Entella

Venezia–Reggiana

30ª Giornata – 14 Marzo 2026

Bari–Reggiana

Cesena–Frosinone

Empoli–Mantova

Juve Stabia–Carrarese

Modena–Spezia

Monza–Palermo

Padova–Catanzaro

Sampdoria–Venezia

Südtirol–Pescara

Virtus Entella–Avellino

31ª Giornata – 17 Marzo 2026

Avellino–Südtirol

Carrarese–Sampdoria

Catanzaro–Modena

Frosinone–Bari

Mantova–Cesena

Palermo–Juve Stabia

Pescara–Virtus Entella

Reggiana–Monza

Spezia–Empoli

Venezia–Padova

32ª Giornata – 21 Marzo 2026

Bari–Carrarese

Cesena–Catanzaro

Empoli–Pescara

Juve Stabia–Spezia

Modena–Mantova

Monza–Venezia

Padova–Palermo

Sampdoria–Avellino

Südtirol–Frosinone

Virtus Entella–Reggiana

33ª Giornata – 6 Aprile 2026

Bari–Modena

Carrarese–Spezia

Catanzaro–Monza

Cesena–Südtirol

Frosinone–Padova

Mantova–Virtus Entella

Palermo–Avellino

Reggiana–Pescara

Sampdoria–Empoli

Venezia–Juve Stabia

34ª Giornata – 11 Aprile 2026

Avellino–Catanzaro

Frosinone–Palermo

Juve Stabia–Cesena

Monza–Bari

Padova–Empoli

Pescara–Sampdoria

Reggiana–Carrarese

Spezia–Mantova

Südtirol–Modena

Virtus Entella–Venezia

35ª Giornata – 18 Aprile 2026

Bari–Venezia

Carrarese–Pescara

Empoli–Virtus Entella

Juve Stabia–Catanzaro

Mantova–Avellino

Modena–Frosinone

Padova–Reggiana

Palermo–Cesena

Sampdoria–Monza

Spezia–Südtirol

36ª Giornata – 25 Aprile 2026

Avellino–Bari

Catanzaro–Spezia

Cesena–Sampdoria

Frosinone–Carrarese

Monza–Modena

Pescara–Juve Stabia

Reggiana–Palermo

Südtirol–Mantova

Venezia–Empoli

Virtus Entella–Padova

37ª Giornata – 1 Maggio 2026

Bari–Virtus Entella

Carrarese–Cesena

Empoli–Avellino

Juve Stabia–Frosinone

Mantova–Monza

Modena–Reggiana

Padova–Pescara

Palermo–Catanzaro

Sampdoria–Südtirol

Spezia–Venezia

38ª Giornata – 9 Maggio 2026

Avellino–Modena

Catanzaro–Bari

Cesena–Padova

Frosinone–Mantova

Monza–Empoli

Pescara–Spezia

Reggiana–Sampdoria

Südtirol–Juve Stabia

Venezia–Palermo

Virtus Entella–Carrarese

Le venti squadre partecipanti – tra conferme, neopromosse e retrocesse dalla Serie A – conoscono ora il proprio percorso completo verso la promozione o la salvezza. Un calendario che dovrà tenere conto, come sempre, delle esigenze legate all’ordine pubblico, alla condivisione degli stadi e agli eventi locali.

Il campionato prenderà ufficialmente il via sabato 23 agosto 2025, con la possibilità di anticipi a venerdì 22 agosto, e si concluderà nel weekend dell’8-10 maggio 2026, lasciando poi spazio a playoff e playout.

Le date ufficiali della Serie B 2025/26

Inizio campionato: sabato 23 agosto 2025 (con anticipi possibili al 22)

Ultima giornata: tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026

Sosta invernale: dal 27-28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026

I cinque turni infrasettimanali

Saranno cinque gli appuntamenti infrasettimanali della stagione, distribuiti tra autunno, inverno e primavera:

Martedì 30 settembre 2025

Martedì 28 ottobre 2025

Martedì 10 febbraio 2026

Martedì 3 marzo 2026

Martedì 17 marzo 2026

Le soste per le nazionali

Come da calendario FIFA, la Serie B si fermerà in quattro finestre dedicate agli impegni delle nazionali:

Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025

Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026

Criteri adottati per la compilazione

Il calendario 2025/26 è stato elaborato tenendo conto di diversi criteri logistici e sportivi:

Asimmetria tra girone d’andata e ritorno

Gestione delle esigenze legate alla sicurezza e agli eventi cittadini

Alternanza tra squadre che condividono lo stadio

Presenza massima di tre “doppiette” casa/trasferta consecutive per girone

Nessuna doppietta in prossimità dei turni infrasettimanali

Almeno sei gare di distanza tra andata e ritorno dello stesso match

Alternanza perfetta casa/trasferta negli ultimi quattro turni

Esclusione di ripetizioni tra prime e ultime giornate delle due stagioni consecutive

Nella prima giornata non si sfideranno le quattro neopromosse né le tre retrocesse

Con il calendario ora ufficiale, parte la lunga corsa alla Serie A. Le 20 protagoniste si preparano ad affrontare una stagione intensa, competitiva e carica di emozioni. La Serie BKT si conferma, ancora una volta, il campionato più equilibrato e imprevedibile del calcio italiano.