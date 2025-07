Corriere dello Sport: “Morata forza la mano. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Roberto Piccoli è entrato nella short list del West Ham. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, gli osservatori degli Hammers hanno seguito da vicino l’attaccante del Cagliari nella seconda parte della scorsa stagione, monitorando i suoi numeri e prestazioni. Il club sardo, però, fissa la valutazione a non meno di 25 milioni di euro e non intende cedere se non davanti a un’offerta realmente vantaggiosa. Tra gli estimatori del classe 2001 c’era stato anche il Benfica, che però ha rallentato dopo l’arrivo di Franjo Ivanovic e resta in fase valutativa per altri profili, complice il ritorno di Andrea Belotti al Como e la partenza di Arthur Cabral.

Sul fronte granata, come spiega ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, restano vive le interlocuzioni tra Davide Nicola e Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano è monitorato anche dal Verona, ma il Torino lo libererà solo davanti a una proposta economicamente congrua. Intanto, Gabriel Strefezza ha firmato con l’Olympiacos dopo le visite mediche sostenute ieri a Londra: contratto quadriennale da 1,3 milioni a stagione. Al Como andranno 5 milioni più 3 di bonus, per un’operazione complessiva da 8 milioni.

Tiene banco anche il caso Alvaro Morata. Secondo quanto scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il centravanti spagnolo ha rotto con il Galatasaray e ha saltato gli allenamenti per forzare il rientro in Italia. Il Como resta la sua destinazione preferita: Cesc Fabregas lo attende per affidargli le chiavi dell’attacco. Tuttavia, il club turco chiede 6 milioni per interrompere il prestito con il Milan, oggi congelato dopo l’arrivo di Osimhen.

In uscita anche Ivan Azón, vicino al Valencia, mentre l’Atalanta non cambia le priorità per sostituire Retegui: Nikola Krstovic, Rodrigo Muniz e Tolu Arokodare restano in cima alla lista.

Intanto, l’Udinese ha praticamente chiuso per Jakub Piotrowski. Il centrocampista polacco del Ludogorets è pronto a sbarcare in Friuli dopo che sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli, come riportato da Trotta sul Corriere dello Sport. Il giocatore ha già lavorato con Kosta Runjaic ai tempi del Pogon Stettino e ha ottenuto il via libera del tecnico. Sfuma, invece, ogni possibilità di arrivare a Kialonda Gaspar del Lecce: dopo la partenza di Baschirotto, il centrale angolano è stato dichiarato incedibile.

Nessuna accelerazione per Andrea Pinamonti, fuori dai piani del ds friulano Gianluca Nani. Samuele Vignato è sul mercato da svincolato e ha ricevuto proposte sia italiane che estere. In chiusura, Ante Rebic ha firmato da svincolato con l’Hajduk Spalato, mentre M’Bala Nzola si avvicina al Pisa: per lui pronto un prestito oneroso con diritto di riscatto.