Corriere dello Sport: “Klinsmann verso Palermo. Si tratta la formula”

Livano Comenencia è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Cesena. Secondo quanto riportato da Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il centrocampista esterno olandese, classe 2003, è atteso oggi – al massimo domani – per le visite mediche e la firma sul contratto. Il suo arrivo dalla Juventus Next Gen, in prestito con diritto di riscatto, è ormai definito: prenderà il posto di Ceesay. La trattativa, avviata da tempo, ha subito un piccolo rallentamento a causa di tentativi esterni, ma Comenencia avrebbe già manifestato il proprio entusiasmo per la destinazione romagnola.

Come scrive ancora Boccucci sul Corriere dello Sport, il Cesena è vicino anche all’ingaggio dell’esterno offensivo Riccardo Ciervo dal Sassuolo. Intanto, si attende la ratifica del contratto biennale per l’attaccante spagnolo Jalen Blesa e la definizione dell’accordo con Marco Olivieri, che si svincolerà dalla Triestina tra il 5 e l’8 agosto. Piacciono anche Siren Diao dell’Atalanta e il portiere Jesse Joronen, mentre in uscita si registrano le trattative per Luigi Silvestri (destinazione Union Brescia) e Roberto Ogunseye (in dirittura con il Campobasso, ma con il Monopoli ancora in pressing).

Capitolo portiere: Jonathan Klinsmann è sempre più vicino all’addio. Secondo quanto riportato da Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’estremo difensore è destinato al Palermo, che lo ha inserito tra le priorità dopo un lungo duello con Sassuolo e Cremonese. Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula: i rosanero vorrebbero inserire nell’operazione il cartellino di Alfred Gomis come contropartita tecnica, mentre il Cesena spinge per un prestito oneroso da 500 a 800 mila euro, con obbligo di riscatto nel 2026 e un’operazione complessiva da circa 1,8 milioni.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso ieri la preparazione nel centro sportivo “Rognoni” di Villa Silvia, dopo la chiusura del ritiro ad Acquapartita. Sono previste doppie sedute fino a domani, in vista dell’amichevole di sabato sera alle 20:30 contro il Mantova allo stadio “Martelli”, primo vero test in vista del campionato.