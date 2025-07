Corriere dello Sport: “Catanzaro su Merola, Spezia chiude per Cistana. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il futuro di Davide Merola rischia di trasformarsi in una vera e propria telenovela di mercato. L’attaccante classe ’99, legato al Pescara fino al 2026, potrebbe lasciare i biancazzurri se non rinnoverà: lo ha ribadito con fermezza il presidente Daniele Sebastiani. Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è fatto avanti il Catanzaro, intenzionato a sondare il terreno per portarlo in Calabria.

Il Pescara, nel frattempo, cerca alternative in attacco. Con Giacomo Corona difficilmente disponibile nell’immediato, restano vive le piste che portano a Leonardo Cerri, attualmente della Juventus ma con il 50% della futura rivendita ancora in mano agli abruzzesi, e a Luca Moro del Sassuolo. Come evidenziato ancora da Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, in mediana piace Federico Zuccon dell’Atalanta, mentre potrebbe uscire Erdis Kraja. Difesa: fari puntati su Andrei Coubis, centrale del Milan Futuro e dell’Under 21 rumena.

Il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo di Davide Bettella (ex Monza), e segue anche Anthony Partipilo, in uscita dal Parma dopo il prestito al Frosinone. Attenzione anche al trequartista Alphadjo Cisse del Verona, pronto a sbarcare in B. Sullo sfondo resta l’interesse dei pugliesi per l’esterno.

La Reggiana, riferiscono ancora Pescatore e Renzetti sul Corriere dello Sport, valuta Ali Dembelé del Torino per il ruolo di terzino sinistro, se il Sassuolo dovesse chiudere le porte a Missori. Intanto con la Juve Stabia si prepara lo scambio Meroni-Quaranta. Ufficiali le uscite di Nuhu Shaibu alla Pro Vercelli e Osmane Camara alla Torres.

Lo Spezia blinda la retroguardia con l’ingaggio di Andrea Cistana, svincolato dal Brescia. La Sampdoria spinge per Kacper Urbanski (Bologna), mentre Ronaldo Vieira è nel mirino del San Jose Earthquakes.

L’Avellino punta con decisione su Javier Gil Puche della Juventus. Come alternativa resta viva la pista che porta a Christos Alexiou, con uno scambio possibile con Gabriele Gori. L’attaccante piace anche a Union Brescia, Ascoli e Arezzo.

Il Siracusa neopromosso in Serie C guarda con interesse a Sonny D’Angelo, mentre il Ravenna tratta per Leonardo Marson. Frascatore verso il Guidonia. La Juve Stabia accelera per Omar Correia e definisce l’acquisto del portiere Pietro Boer dalla Roma, insieme ai giovani Filippo Reale e Mattia Mannini.