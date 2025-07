Corriere dello Sport: “Serie B, il nuovo calendario prende vita a Mantova: Palermo al debutto con la Reggiana, poi super sfide”

La Serie B 2024/25 ha ufficialmente preso forma nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, patrimonio dell’Unesco, dove ieri sera alle 20.29 è stato svelato il calendario della nuova stagione. Lo racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, che sottolinea come il debutto dei rosanero sia già ricco di significati: il Palermo affronterà la Reggiana alla prima giornata, per poi ritrovarla nel rush finale alla terzultima.

Palermo, ecco il cammino completo: il calendario della Serie B 2025/26 tra big match, soste e infrasettimanali

Secondo quanto riportato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il campionato prenderà il via il 23 agosto e si concluderà il 9 maggio, con sfide di prestigio fin da subito: alla seconda giornata ci sarà Palermo-Frosinone, riedizione della finale playoff del 2018. Poi, per Inzaghi, altri confronti diretti con pretendenti alla promozione come Bari e Venezia, prima di chiudere proprio in Laguna. Per il Monza, invece, il debutto sarà contro il Mantova, mentre il finale vedrà i brianzoli impegnati contro l’Empoli, già affrontato nell’ultimo turno della scorsa Serie A.

Il presidente della Lega B Paolo Bedin ha ricordato che «la Serie B è il campionato dell’equilibrio e dell’imprevedibilità», citando dati come il ridotto divario di punti tra quinta e diciassettesima classificata nella scorsa stagione. Come evidenziato ancora da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, Bedin ha sottolineato anche la forte identità territoriale del torneo, con cinque capoluoghi di regione presenti, e l’importanza della categoria come vivaio per le Nazionali giovanili, con il 20% dei tesserati rappresentato da Under 23.

Alla cerimonia di Mantova erano presenti volti noti del calcio italiano, come Carmine Nunziata, ct dell’Under 20, Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili FIGC, e il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, vicepresidente della Lega B. Presente anche, in collegamento da Ponte di Legno, l’attaccante della Sampdoria Massimo Coda, che ha raggiunto Schwoch nella classifica dei bomber all-time della B.

Come conclude Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, l’evento ha rappresentato un vero e proprio inno all’identità e all’emozione, con il presidente federale Gabriele Gravina che ha affidato a un videomessaggio l’augurio di una stagione ricca di sogni: «Per svilupparsi al meglio, il calcio italiano deve contare su una straordinaria Serie B».