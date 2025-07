Corriere dello Sport: “Inzaghi gode. Pohjanpalo già va in gol”

Nel giorno del debutto in maglia rosanero di Bani e Palumbo – con quest’ultimo vicino al gol nel finale – il Palermo chiude il ritiro di Chatillon con un successo per 3-2 contro l’Annecy. La sfida, come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo firmato da Paolo Vannini, ha messo in luce segnali incoraggianti per Filippo Inzaghi, soprattutto sul piano dell’intensità e del recupero palla.

Contro una formazione di Ligue 2 ben più strutturata rispetto ai precedenti avversari, Inzaghi ha allungato il minutaggio dei titolari (in campo per 70 minuti), affidandosi in difesa a Gomis e Pierozzi, rimasti in campo per tutta la gara. Le reti del primo tempo sono nate entrambe da sviluppi su calcio d’angolo: prima Ranocchia ha servito Pohjanpalo per il momentaneo 1-0 (primo centro in rosanero per il finlandese), poi Augello ha pescato Segre per il raddoppio.

Come sottolineato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra ha sofferto soprattutto sulla sinistra, dove Neelakandanche ha propiziato il rigore del 2-2 e trovato anche il gol personale. Importanti, però, le risposte di Gomis, su cui il Palermo ha deciso di puntare: escluso lo scambio con Klinsmann, si cerca ora un secondo portiere che possa sostituire Desplanches. In pole, riferisce sempre Vannini sul Corriere dello Sport, c’è Pietro Lezzerini, ex Brescia e prodotto del vivaio della Fiorentina, accostato di recente anche al Palermo.

Nel finale è arrivato il gol della vittoria firmato dal francese Le Douaron, servito da un lancio di Blin: sinistro secco e sesto sigillo del suo ritiro estivo. Dopo qualche giorno di riposo, i rosanero torneranno in Sicilia. Intanto, prosegue la caccia a un difensore mancino under (i nomi sul taccuino sono Obaretin, Veroli e alcuni profili esteri), mentre come alternativa a Palumbo, il Palermo ha già in casa la soluzione: Le Douaron.