Il Resto del Carlino: “Klinsmann verso Palermo. Affare in chiusura”

Jonathan Klinsmann è sempre più vicino a vestire la maglia del Palermo. Come riportato da Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino – ed. Cesena, l’operazione con il club rosanero è ormai entrata nella fase conclusiva e dovrebbe essere formalizzata nel corso della prossima settimana.

Il portiere statunitense lascerà la Romagna per trasferirsi in Sicilia, mentre a fare il percorso inverso sarà Alfred Gomis, destinato a tornare a Cesena a undici anni di distanza dalla sua prima esperienza in bianconero. La formula prevede uno scambio tra i due estremi difensori, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore del club romagnolo: circa 1,8 milioni di euro.

L’operazione rientra nella strategia del Palermo per definire il proprio pacchetto portieri, ancora in fase di valutazione tecnica, e consentirà al Cesena di incassare una cifra importante per il prosieguo del mercato. L’ufficialità dell’accordo tra le parti potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.